接觸確診者仍主持記者會！陳時中：已經完成快篩「一條線」

▲曾經接觸確診記者，指揮官陳時中4/15出示自己快篩的結果。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

昨天新北市居家照護記者會有記者確診，指揮官陳時中、發言人莊人祥因為參與記者會，要自主健康監測，並於兩天內快篩，但今日仍出席指揮中心記者會。陳時中表示，在記者前已經完成快篩，只有一條線（陰性）。

新北市政府昨日上午舉行新冠肺炎居家照護啟動記者會，會後驚爆一名媒體記者快篩陽性，昨日晚上PCR結果出爐，為陽性確診，Ct值14。而陳時中、發言人莊人祥都有參與記者會，指揮中心昨表示，兩人在現場距離該確診者有1.5公尺以上且均佩戴口罩，將進行7天自我健康監測，目前兩人身體狀況良好，而為求謹慎，期間若無相關症狀，也會在2日內進行快篩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳時中快篩結果為陰性。（圖／指揮中心提供）



陳時中今日出席記者會主動提及此事，他說，新北記者會確診者和他與莊人祥距離尚遠，且全程佩戴口罩，所以屬於自主健康監測，「本來是考慮要不要開記者會，怕大家也擔心，特別把現場桌距挪開，距離比較寬，剛剛也才完成快篩只有一條線，請大家放心。」

陳時中現場亮出自己剛剛用完的快篩試劑，並且宣導快篩之後，不管是檢測棉棒、液體、試劑等都要放置夾鏈袋，陽性就要到醫院或衛生單位安排進一步檢測，陰性就可以當一般廢棄物包好，避免污染其他物品。