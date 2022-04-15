　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒在怕！「第一次破千例」網喊共存了　陳時中：要接受大規模染疫

▲▼0412新竹縣清消。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲多數網友已對病例數無感。資料照，與本文無關。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（15）日國內新增1209例本土病例，再創歷史新高。隨著本土疫情持續飆升，掀起高度討論潮，從一開始大家聊著是否升級，到後來討論起防疫險保了沒？而首度破千的消息一曝光，多數網友則是早早做好心理建設，直喊「新台灣模式」就是如此，現在就是要與病毒共存。

指揮中心稍早公布，今日新增1209例本土病例，分布於19縣市，基隆市48例、台北市140例、新北市328例、桃園市290例、新竹市18例、新竹縣15例、苗栗縣16例、台中市33例、彰化縣3例、南投縣1例、雲林縣3例、嘉義市2例、嘉義縣3例、台南市22例、高雄市58例、屏東縣21例、宜蘭縣40例、花蓮縣146例、台東縣22例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對今天疫情，陳時中表示，本來是北北基桃為高風險區，現增列了花蓮跟高雄兩個區域是高風險區域，根據疫情發展情況，「我們要接受的一波比較大規模的染疫」，但從各國經驗可見，重點不在染疫規模大小，而在於防疫能力的高低。

消息曝光後，多數網友都坦言不意外，「戶外還要戴口罩嗎？已經要共存了」、「人民脫口罩吧」、「要脫口罩沒」、「新台灣模式」、「正常啦～國外都與病毒共存」、「破千啦！共存囉」、「共存是必然的，要習慣」、「玩啦！繼續玩」、「還好啦！國外都破萬」、「家人都有打疫苗喔，完全不怕」、「沒事的，明天會更多」、「後面會繼續破千，與病毒共存了」、「邁入共存的第一步了，趕快進入疫情新時代正常生活」、「共存才是長久之道」。

不過也有些許網友表示擔憂，「唉，一天比一天多」、「嚇到」、「花蓮爆了」、「現在都恐慌了，廟會和大型活動該停止」。

4月本土病例統計（截至今日共6533例）：

►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例
►4月5日+216例
►4月6日+281例
►4月7日+382例
►4月8日+384例
►4月9日+442例
►4月10日+431例
►4月11日+439例
►4月12日+551例
►4月13日+744例
►4月14日+874例
►4月15日+1209例

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／花蓮爆146例！　10大張足跡曝光
陳時中：月底破萬有可能　「3件事要做確實」
快訊／基隆+48！24足跡曝　3銀行、World Gym、蝦
快訊／確診數提前破千！　陳時中估「破萬時間點」
快訊／遭白牌司機性侵懷孕！　17歲少女赴警局提告
快訊／桃園疫情炸！　神準科技「114人確診」
快訊／高雄列高風險區！　陳其邁：已準備好居家照護
快訊／新北單日增328例　326戶開始「居家照護」
快訊／遭徐小可批「練肖話」！　陳時中說重話
快訊／阿Ben、徐小可道歉了！　痛訴遭網軍洗版
快訊／民怨買不到快篩！　陳時中回應了
快訊／徐小可直播爆哭！　阿Ben「為什麼不能說實話」
快訊／民怨沒被匡列！　陳時中怒了：疫情都2年
快訊／新北不再公布足跡！　侯友宜：確診數已非重點
快訊／高雄海量足跡！　IKEA、夢時代、大樂購物中心
陳時中：6縣市列高風險區！　確診破百萬「不是不可能」
一口氣飆1209例！醫驚「超乎預期」　預測破萬時間
快訊／高雄列高風險區！阿妹歌迷再+1　演唱會座位曝
快訊／醫估本土確診「恐破百萬」　陳時中：不是不可能
炸1209例！他狂嗆「保單買不到」　網酸爆：典型台灣人
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

剩7天！去健身房需打滿3劑　「他只打1劑疫苗」急問：哪裡可以預約

快訊／花蓮疫情爆炸！部花群聚「精確數字+103」　十大張足跡曝光

快訊／基隆+48！24足跡曝　3銀行、World Gym、蝦皮店到店入列

「要接受大規模染疫！」陳時中：月底破萬有可能　3件事要做確實

兒童新冠疫苗「有望先打莫德納」 ！陳時中：週日審查EUA

確診數提前破千！陳時中估「破萬時間點」強調重點是做好減災

台東+5都是成功進香團接觸者　2縣府主管「打過3劑」仍染疫

快訊／桃園疫情爆炸！神準科技炸出「114人確診」　市府擴大匡列中

不斷更新／372校停課名單一次看　師大附中、松山高中各2生確診

新竹市+18！今年染疫累計破百　7條家庭傳播鏈再增9例

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

剩7天！去健身房需打滿3劑　「他只打1劑疫苗」急問：哪裡可以預約

快訊／花蓮疫情爆炸！部花群聚「精確數字+103」　十大張足跡曝光

快訊／基隆+48！24足跡曝　3銀行、World Gym、蝦皮店到店入列

「要接受大規模染疫！」陳時中：月底破萬有可能　3件事要做確實

兒童新冠疫苗「有望先打莫德納」 ！陳時中：週日審查EUA

確診數提前破千！陳時中估「破萬時間點」強調重點是做好減災

台東+5都是成功進香團接觸者　2縣府主管「打過3劑」仍染疫

快訊／桃園疫情爆炸！神準科技炸出「114人確診」　市府擴大匡列中

不斷更新／372校停課名單一次看　師大附中、松山高中各2生確診

新竹市+18！今年染疫累計破百　7條家庭傳播鏈再增9例

紅線違停開車門買飲料闖禍！騎士閃避「回頭看」　高速撞死路人

剩7天！去健身房需打滿3劑　「他只打1劑疫苗」急問：哪裡可以預約

快訊／花蓮疫情爆炸！部花群聚「精確數字+103」　十大張足跡曝光

快訊／基隆+48！24足跡曝　3銀行、World Gym、蝦皮店到店入列

確診者去桃園吃喜宴、唱KTV未被匡列　新北：疫調交給當地衛生局

「要接受大規模染疫！」陳時中：月底破萬有可能　3件事要做確實

兒童新冠疫苗「有望先打莫德納」 ！陳時中：週日審查EUA

不能出國還是想要拿到行李箱！　兆豐2年送出超過3萬個

遠雄砸10億拿下水湳千坪地　預計2023年Q4推案

確診數提前破千！陳時中估「破萬時間點」強調重點是做好減災

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

快訊／單日破千！今本土狂燒1209例、另增境外移入75例

三級警戒不遠了？　專家給答案

全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

即／桃園本土確診100+　龜山科技廠逾百移工確診

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

快訊／今本土1209例「分布19縣市」！新北328最多

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

快訊／中症暴增10人！4人完整接種疫苗

養護中心長者確診　台中今年首位中重症患者

半夜快篩陽！　1922踢皮球「自駕就醫」傻眼

花蓮停課資訊　高中職15日停課

即／高雄左營分局9警確診　感染源找到了

300元怎撐17天？網曝1招每天有肉吃：還剩100買泡麵

更多熱門

相關新聞

炸1209例！他狂冒汗嗆「保單買不到」　網酸爆：典型台灣人

炸1209例！他狂冒汗嗆「保單買不到」　網酸爆：典型台灣人

今（15日）國內新增1209例本土病例數，創歷史新高紀錄！不少民眾擔心未來因確診、隔離等情況，造成自身經濟損失，紛紛搶買防疫保單，導致多家產險公司網頁大當機，令不少民眾投保無門。對此，就有網友崩潰表示買不到保單，飆罵「不是說保險是慈善事業，真正需要時買不到。X！」貼文曝光，引起熱議。

快訊／今本土1209例「分布19縣市」！新北328最多

快訊／今本土1209例「分布19縣市」！新北328最多

三級警戒不遠了？　專家給答案

三級警戒不遠了？　專家給答案

即／高科大再爆確診　楠梓校區部分課程遠距3天

即／高科大再爆確診　楠梓校區部分課程遠距3天

群光蘇州廠3人確診　停工1至2週進行全員檢測

群光蘇州廠3人確診　停工1至2週進行全員檢測

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

快訊／單日破千！今本土狂燒1209例、另增境外移入75例

三級警戒不遠了？　專家給答案

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

即／桃園本土確診100+　龜山科技廠逾百移工確診

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

《全明星》粿粿懷孕上圍激增！

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面