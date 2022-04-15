沒在怕！「第一次破千例」網喊共存了　陳時中：要接受大規模染疫

▲多數網友已對病例數無感。資料照，與本文無關。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（15）日國內新增1209例本土病例，再創歷史新高。隨著本土疫情持續飆升，掀起高度討論潮，從一開始大家聊著是否升級，到後來討論起防疫險保了沒？而首度破千的消息一曝光，多數網友則是早早做好心理建設，直喊「新台灣模式」就是如此，現在就是要與病毒共存。

指揮中心稍早公布，今日新增1209例本土病例，分布於19縣市，基隆市48例、台北市140例、新北市328例、桃園市290例、新竹市18例、新竹縣15例、苗栗縣16例、台中市33例、彰化縣3例、南投縣1例、雲林縣3例、嘉義市2例、嘉義縣3例、台南市22例、高雄市58例、屏東縣21例、宜蘭縣40例、花蓮縣146例、台東縣22例。

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針對今天疫情，陳時中表示，本來是北北基桃為高風險區，現增列了花蓮跟高雄兩個區域是高風險區域，根據疫情發展情況，「我們要接受的一波比較大規模的染疫」，但從各國經驗可見，重點不在染疫規模大小，而在於防疫能力的高低。

消息曝光後，多數網友都坦言不意外，「戶外還要戴口罩嗎？已經要共存了」、「人民脫口罩吧」、「要脫口罩沒」、「新台灣模式」、「正常啦～國外都與病毒共存」、「破千啦！共存囉」、「共存是必然的，要習慣」、「玩啦！繼續玩」、「還好啦！國外都破萬」、「家人都有打疫苗喔，完全不怕」、「沒事的，明天會更多」、「後面會繼續破千，與病毒共存了」、「邁入共存的第一步了，趕快進入疫情新時代正常生活」、「共存才是長久之道」。

不過也有些許網友表示擔憂，「唉，一天比一天多」、「嚇到」、「花蓮爆了」、「現在都恐慌了，廟會和大型活動該停止」。

4月本土病例統計（截至今日共6533例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例

►4月7日+382例

►4月8日+384例

►4月9日+442例

►4月10日+431例

►4月11日+439例

►4月12日+551例

►4月13日+744例

►4月14日+874例

►4月15日+1209例