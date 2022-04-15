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快訊／今本土1209例「分布19縣市」！新北328最多　桃園+290

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1209例本土個案，分佈19縣市。其中以新北市328例最多，其次依序為桃園市290例、花蓮縣146例、台北市140例等。

指揮中心表示，今日新增之1209例本土病例，為548例男性、660例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月30日至4月15日，其中包含710例為無症狀感染。個案分佈為新北市(328例)，桃園市(290例)，花蓮縣(146例)，臺北市(140例)，高雄市(58例)，基隆市(48例)，宜蘭縣(40例)，臺中市(33例)，臺南市及臺東縣(各22例)，屏東縣(21例)，新竹市(18例)，苗栗縣(16例)，新竹縣(15例)，嘉義縣、雲林縣及彰化縣(各3例)，嘉義市(2例)，南投縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、31例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南(12例)，澳大利亞(2例)，印尼、德國、英國、法國、日本及香港(各1例)移入，另55例調查中。入境日介於今年3月26日至4月14日。

指揮中心指出，今年4月14日公布之案30070境外移入病例，經疫調後改判為本土病例。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心公布4/15確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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