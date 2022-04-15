炸1209例！他狂冒汗嗆「保單買不到」　網酸爆：典型台灣人

記者邱晟軒／綜合報導

今（15日）國內新增1209例本土病例數，創歷史新高紀錄！不少民眾擔心未來因確診、隔離等情況，造成自身經濟損失，紛紛搶買防疫保單，導致多家產險公司網頁大當機，令不少民眾投保無門。對此，就有網友崩潰表示買不到保單，飆罵「不是說保險是慈善事業，真正需要時買不到。X！」貼文曝光，引起熱議。

有一名網友今天上午在批踢踢八卦板發文表示，平常保險業務拉下線，灌心靈雞湯，叫客戶買保險，不買好像隨時會死掉，說什麼省一天一杯飲料，給你終身保障，每個月打電話來說想幫你做保單健檢、保單規劃。

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▲單日炸破千例！他飆罵業務「買不到防疫保單」。（圖／達志影像／美聯社）

原PO氣炸表示，現在我急需要買防疫保單，結果各家保險公司網站掛掉，一堆公司下架保單，「不是說保險是慈善事業、雪中送炭、真正需要時買不到。X！」

貼文曝光後，掀起許多網友熱烈討論，「賠錢生意沒人做」、「想拼穩贏的，爆發才擠著買，典型台灣人」、「還好2月就打好BNT買好隔離險」、「正常人年初那波就保了」、「賠率開太高了，當然收盤」、「小感冒兒，到時候也不用隔離了，買不到也沒事兒」。

不過，不少網友翻白眼吐槽，「沒事的時候不先買，跟打疫苗一樣，疫情爆發才在那邊一窩蜂」、「你現在才買？活該買不到啊」、「都賣多久了你現在才在急需」、「不早買，呵呵」、「笑死人！連趨勢都不會看」、「怪自己！給足很多時間讓大家買阿」。

▼單日炸破千例！他飆罵業務「買不到保單」。（圖／翻攝自PTT）