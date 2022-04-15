激增1209例「回歸三級不遠了」？　專家給答案！3類人別外出

記者邱晟軒／綜合報導

今（15日）國內新增1209例本土病例、另增75例境外移入，無新增死亡，累積單日病例來到1284例，續創歷史紀錄。對於台灣疫情持續飆升，未來是否會重返三級警戒？毒理專家招名威搖頭，並點出關鍵原因「不用升三級」。

針對大家擔心國內疫情延燒是否有必要升三級？毒理專家招名威今天在臉書發文表示，「不用升三級」，首先，疫苗的覆蓋率比去年高非常多，至此都有超過8成的民眾有防護力；此外，面對的病毒也以Omicron為主，輕症的比率近99.9%，比去年的病毒的毒性要低很多，死亡率也低，對於已經施打疫苗的人來說傷害是很低的；第三，人民的生計也必須要照顧，加上目前國際社會還有俄烏戰爭，若再走回完全封閉的狀況，台灣的經濟勢必雪上加霜。

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▲本土確診病例持續狂飆，專家示警：3類人不建議外出旅遊。（圖／達志影像／美聯社，以下同）

國人還能繼續國內旅遊嗎？招名威表示，當然可以，在旅行途中，我們要在意的不只是不要被他人傳染，重點是也不要把病毒傳染給別人，所以如果有必要措施，施打完整兩劑疫苗是首要條件，至少保護自己也保護他人；第二，在旅行中，應隨身攜帶酒精，隨時消毒，減少病毒黏在身上或衣物上的機率。

不過招名威也點出3類人不建議外出旅遊，家中有幼童、醫師不建議施打疫苗的族群（慢性疾病患者）、未施打的年長者等族群，建議不應外出旅遊，也不要太頻繁群聚，避免將病毒帶回家傳染以上未施打疫苗的家人。

招名威文末表示，面對這次本土疫情爆發不需要太過恐慌，而且其實越來越多人自然染疫，對於達到群體免疫和也有正向影響，只要我們日常落實防疫工作、養成良好生活習慣並提升免疫力，就像陳時中部長說的：「戒慎，不恐懼」，相信我們一定能一起挺過病毒威脅。