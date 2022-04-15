快訊／國道3號貨車追撞緩撞車　駕駛受困搶救車流回堵3公里

▲國道3號200K發生追撞車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號南下200K彰化路段，今天接近中午發生1部自小貨車與正在施工的緩衝車追撞意外，造成貨車駕駛受困，消防人員趕往現場緊急搶救，將人救出所幸意識清楚，目前內側車道無法通行，回堵已經3公里，國道第七公路警察大隊呼籲用路人應保持前車距離，安全駕駛。

▲國道三號200K發生追撞車禍。（圖／國道警方提供，以下同）

據國道第七公路警察大隊初步調查，黃男駕駛(34歲)原行駛於內線車道之小貨車，撞擊前方停於內線車道進行道路工程伸縮縫施工的緩撞車而肇事，黃男受困車內，所幸意識清楚，本大隊接獲報案後立即通報本局緩撞車及巡邏車、消防車及救護車前往現場。

消防隊利用破壞器材將人員救出，有輕微擦挫傷送醫院救治，由於該事故發生後，佔據內側及中線車道，造成車流回堵，確切事故原因，仍待後續調查釐清中。

國道第七公路警察大隊呼籲用路人:駕車時精神不濟打瞌睡或分心，為高速公路事故常見的肇事因素。使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人養足精神再上路，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。