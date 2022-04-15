放款男曝屍山區真相曝！板車司機欠9萬不還　設局勒殺債主再洗劫

▲林姓男子（中）涉嫌設局殺人棄屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

雲林一名從事信用放貸的蘇姓男子去年12月15日南下高雄，找林姓男子追討9萬元債務，雙方起口角，蘇男反遭林男殺害棄屍在茂林山區，林嫌19日向警方自首才讓案件曝光，林男被捕後坦承殺人，但檢察官查出，林男是因為還不出欠款，才設局殺害蘇男，偵結後依強盜殺人罪起訴，並向法院求處重刑。

這起殺人棄屍案件發生在去年12月15日，在雲林從事信用放貸業務的蘇姓男子（26歲）向家人說和女友吵架外出散心後，就失去聯繫，家屬報案發現蘇男是到高雄找客戶接洽案件後，人就在高雄市憑空消失，家屬非常緊張，所以在臉書發動協尋。

▲蘇男屍體被棄置在偏遠山區。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

沒想到19日深夜，林姓男子（34歲）就到在屏東刑大自首，說是殺了人，警方20日上午在高雄茂林區縣132線道6公里處山區，尋獲失蹤蘇男遺體。

林男向警方供稱，他先前因為手頭緊，向蘇男的地下錢莊借了9萬元，但實際只拿到6萬9000元，每期要還3000元，他當板車司機每天也只賺2、3000元，壓力很大，蘇男逼債逼得緊，兩人才起了口角衝突，蘇男先打他耳光，兩人扭打過程中，他隨手拿了條電線勒斃蘇男，隨後就用蘇男的黑色轎車，載到茂林山區棄屍。

林嫌投案後帶著警方找到蘇男屍體，也坦承殺人，但辯稱是蘇男一直向他追討債務，還拿球棒打他，雙方爆發肢體衝突後，自己一時失手殺人。

但檢警調查發現，林男殺人地點位於88快速道路橋下的聯結車停車場，但聯結車司機卻說，他們不會使用該款林男無勒死蘇男的金屬線圈，而林男卻說自己是隨手拿到線圈勒死蘇，相當可疑，可能是林男事前準備。

而蘇男被殺後，身上的17萬8000元也不翼而飛，林雖坦承有拿走這筆錢去還債，但還是強調只是臨時起意。

不過，檢方還查出林以繼續借錢和介紹新客戶為由，引誘蘇男帶著現金南下高雄，待雙方碰面後再拿出預藏的金屬線圈勒死蘇，搶走他身上現金棄屍滅跡，直到警方一直找人，林男自知躲不了才出面自首，因此認定不構成自首要件，偵結後依強盜殺人重罪起訴，並向法院求處重刑。