跟科技副總車潛入天母豪宅裝GPS　男辯：車新很喜歡蹲下去看...下場GG

▲林姓男子與1名女子尾隨許姓科技副總進入天母豪宅地下停車場後，竟在座車右後輪內遮版裝衛星定位。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

超可怕！林姓男子與綽號「小可」女子，見許姓科技副總駕駛車輛進入要價6千萬起天母豪宅後，一路開車尾隨進入。「小可」若無其事跟進電梯內得知許男居住樓層，林男則將衛星定位發報器吸粘在許男座車，直到車子到輪胎行維修保養才發現被裝追蹤器。士林地檢署偵結，依妨害秘密等罪將林男「小可」提起公訴。

林姓男子與年籍不詳綽號「小可」女子，在去年6月28日下午4時許，見科技上市公司許姓副總駕駛自用小客車要入中山北路7段某豪宅停車場時，林男竟開車尾隨跟侵入社區停車場，停好車後，「小可」又尾隨許姓副總進電梯，並在得知居住樓層後，「小可」則從1樓離開。

同時，林姓男子則將衛星定位發報器裝在許男所駕駛的車輛右後輪內遮板內，以便查知車輛行蹤。直到同年7月7日下午5時許，許姓副總發覺有異，決定將車開到輪胎行進行保養，店員則告訴他車子遭裝設追蹤器。

林男到案後，坦承監視器錄影畫面的人是他，但他否認犯行辯稱「是要找洪姓友人，所以誤入該社區停車場」不僅如此，他甚至表示「看到車是新的，很喜歡，所以蹲下去看」，強調並沒有裝設GPS。

「洪姓友人」則出庭證述他並不認識林姓男子，檢察官根據監器器錄影畫面、輪胎行照片等，認林男、「小可」涉犯侵入住宅、妨害秘密等罪，且有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯，建請法院從一重論斷。