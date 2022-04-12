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社會 社會焦點 保障人權

2年購車、3年買房！72歲翁超會騙　空殼公司喊「一定賺」狂吸2億

我們想讓你知道…呂姓男子曾虛構佛教大學，銷售宗教產品，連續詐騙多名被害人，遭判刑後逃亡至行刑時效消滅，又因購買假歐元存款證明，遭大陸公安拘留近1年；呂不知悔改，近年又設立空殼公司，找來不知情講師宣講投資理財概念，以龐氏騙局手法詐騙得手上億元，士林地檢署訊後起訴呂男，擔任特助、講師的李男等7人不起訴處分。

▲▼紐約證券交易所(NYSE）,美股。（圖／路透）

▲72歲呂應必多年前因詐騙吸金遭判刑，逃了10年又返台成立空殼公司，誆稱公司將在美國NASDAQ上市，詐騙高達2億餘元。（示意圖／路透）

記者黃宥寧／台北報導

超會騙！72歲呂應必在1996年因多次跳票遭銀行通報拒絕往來，豈料又虛構佛教大學、銷售宗教產品，連續詐騙多位民眾，遭判刑後逃亡至行刑時效消滅，又返台成立空殼公司，誆稱公司將在美國NASDAQ上市，每股至少從0.1美元漲到10美元，以「龐氏騙局」手法詐騙得手2億1158萬元。士林地檢署偵結，依詐欺罪將他提起公訴，建請法院從重量刑。

呂應必從1999年間虛構佛教大學，販售「塑身十寶」、「心靈大探索」等產品合約連續詐財，高等法院審理後判處徒刑1年10月定讞，但呂男卻逃匿未入獄服刑，直到2008年10月行刑權時效消滅前都未到案。豈料，2010年又以新台幣60萬購買偽造72億元存款證明，向大陸地區人士行使，因此遭大陸公安刑事拘留11個月。

返台後的他，2016年起又創設「環視創富」集團，下及設數個子公司，涉及領域跨足汽車租賃、傳媒、音樂等，更自稱是金門時報創報人。

超會騙的他，對外自稱是集團主席「呂董」佯充自己是成功企業主，更成立KSIH空殼公司，更以NASDAQ上市為誘餌，行銷「汽車方案」、「開曼方案」等，並提供投資金額分別是38萬元、60萬元、75萬元以及90萬元不等，更喊出口號表示「越晚加入，投資金額越高」，並以「呂董的底氣就是國際金融，呂董有天文數字美金存款金融實力」、「兩年購車、三年買房」、「股價至少達10美元以上」等浮誇術誆騙不知情投資人加入。

後來投資人質疑公司為何未如期上市，但卻換呂男堅定表示「香港反送中影響」、「新冠疫情因素」編造各種理由搪塞，以掩飾並繼續詐騙，加入汽車方案的投資人，因汽車遭當舖拖走，又無法退股拿錢，吸金「龐氏騙局」因此曝光，經追查才發現呂男狂吸金2億1158萬元。

士林地檢署偵結，認呂男有詐欺前科，潛逃多年而未執行，不知悔改，又犯詐欺案，全案被害人眾多、不法所得金額龐大，犯後無悔意一再辯解，建請法院從重量刑，另7名助理、講師等，則因是在不知情情況下擔任，獲不起訴處分。

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