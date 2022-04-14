因前妻外遇離婚！男友卻「不跟人解釋」...她怨：害我被說是小三

▲因為男友不解釋離婚原因，讓原PO被當成小三。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者謝欣辰／綜合報導

有些人會認為感情是很私人的事，不喜歡對外講太多。但有位網友在《匿名公社》表示，男友因為前妻外遇而離婚，「但他同事都不知道真正原因」，沒想到卻讓原PO被誤會是小三。

原PO表示，男友是離過婚的人，是因為前妻外遇才會選擇分開，「但這些只有要好的同事和家人知道」，其他不太熟的同事就只知道離婚，並不了解離婚的主因，但直到原PO跟男友開始交往後，「他偶爾會帶我去一些同事聚會，我竟然被誤會是小三」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO傻眼，有一些不清楚男友離婚原因的同事，竟然猜測自己是婚姻中的小三，以為男友是因為她的介入才跟前妻離婚的，這讓原PO急於想要解釋，「但男友卻覺得被怎麼講無所謂，不想解釋太多」，原PO無奈，總覺得對方都只顧慮自身想法，「不懂為何寧願讓我被誤會是小三，也不願將離婚原因解釋清楚？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「男人面子很重要」，「面子問題吧」，「這種被戴綠帽的故事誰想說」，「這本來就是隱私，妳是他交往，又不是他同事」，但也有人認為男友應該要體諒原PO的感受，「這樣滿自私的」，「至少要澄清妳不是小三」，「女生被這樣說很傷欸，他應該要幫妳講話的」。