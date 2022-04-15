李明哲案全經過！赴陸訪友變「坐牢5年」今返台　人權爭議謎團待解

記者蔡儀潔／北京報導

台灣NGO工作者李明哲在大陸服刑期滿，15日搭機返台，動向備受矚目。回顧李明哲一案，他在2017年3月前往廣東後遭扣留調查，同年11月28日被判刑5年、褫奪政治權利2年，成為首個以「顛覆國家政權罪」入獄的台灣人。李明哲的境遇更引發人權侵犯疑雲，成為台灣首個被聯合國人權機制受理的個案，對兩岸關係、中國大陸國際地位均帶來影響。

▲李明哲2017年接受公開庭審。（圖／翻攝 秒拍）

從消失到入獄

今年47歲的李明哲於2003年曾擔任民進黨社會發展部專員，2015年之後擔任非政府組織志工，多年來熱衷於關注大陸人權民主運動，支持相關公民組織和人員，也會在網路上分享台灣從白色恐怖到民主轉型及轉型正義的經驗，並協助維權運動人士及家屬。

他2017年3月19日由台北出發，經由澳門轉赴廣州訪友，然而在珠海口岸失聯，親友們懷疑其被當地機關拘留。之後，多個團體陪同家屬召開記者會，要求大陸公佈海關畫面證明沒有抓人，案見因此受到國際矚目。

▲李明哲在湖南省岳陽市中級人民法院受審，現場有警察維持秩序。（圖／記者曾俊豪攝）

10日後，國台辦在例行記者會上證實，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」已接受有關部門扣留調查，其身體情況良好。對於李明哲是否與國安情報單位有關、兩岸是否陷入諜戰，我國防部明確否認，稱「是外界的臆測」。

國台辦5月26日再表示，李明哲因「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」，已於5月12日由湖南長沙國安局正式逮捕。李明哲9月11日出庭受審，這是他遭拘押近半年後首次露面，其母親和妻子李凈瑜獲准入庭旁聽。

▲宣判現場 。（圖／翻攝中國台灣網）

最後的宣判是發生在同年11月24日，李明哲被判處有期徒刑5年、褫奪政治權利2年，成為首個以「顛覆國家政權罪」入獄的台灣人，他當場表示不會上訴。之後，他被移送至湖南益陽的「赤山監獄」服刑，該地是一所高度戒備設防的監獄。

李凈瑜曾過公開表示，希望每週都能探視丈夫，但大陸法律規定，每個月只能探親一次，且時間不超過30分鐘。她2018年3月26日首次獲准一次性台胞證前往湖南，順利探視李明哲，稱丈夫健康看起來還好，但發言權、通訊權遭限制。

▲宣判後，李明哲在法院批准下與妻子李淨瑜短暫交談 。（圖／翻攝 中國台灣網）

此後，李凈瑜共探監16次。因她多年來為李明哲的境遇發聲，使此事備受國際關注，被湖南監獄當局指責「惡劣言行已經對監獄正常執法工作造成了乾擾，有礙李明哲的改造」，被禁止探監3個月，由2019年1月23日開始至4月22日。2020年新冠疫情爆發後，國台辦稱「根據疫情防控需要，監獄方結合工作實際，疫情期間暫停所有罪犯親屬的現場會見。」

▲ 李明哲妻子李凈瑜出面發聲。（圖／記者翁嫆琄攝）

兩岸風波與人權爭議

李明哲一案發生後的5年，兩岸多次對此事各執一詞，關係受到衝擊。據凱達格蘭基金會與新台灣國策智庫於2017年4月21日發布民意調查，64.7%的台灣民眾認為，大陸在李明哲事件上的作法對兩岸關係有影響。

時任陸委會主任委員的張小月，也曾於2017年4月召開國際記者會，對大陸表達嚴正抗議，強調若不儘快回應台灣方面的訴求，對兩岸關係發展不利，台灣人都在看「為什麼這麼基本的、人道的訴求，都沒辦法告訴我們理由？」，會讓台灣人對大陸產生疑慮。之後的幾年，陸委會多次重申，從未接受李明哲之「不當」審判與關押，應儘速釋放讓其平安返台。

不過，國台辦則指出，十九大以來對台政策不因此改變，強調該案體現了大陸依法治國的精神，利用此案進行政治炒作、挑撥兩岸對立是徒勞的；李明哲案嚴格依法律法規辦案，依據犯罪事實及其危害進行裁決，李明哲本人也已認罪，公開透明且有庭審的直播。

▲李凈瑜拜會李登輝。（圖／李登輝基金會提供）

另外，自李明哲失聯起，李凈瑜一直為丈夫奔走，在國際引發關注，例如於2017年5月連同「李明哲國際救援小組」到美國尋求援助，跟諸如人權觀察等NGO進行交流，接受華盛頓郵報、美國之音等外媒專訪，還到白宮與總統特別助理博明、國安會中國部主任布蕾等人會面。

她2018年到歐洲為此事發聲，稱「只要李明哲坐牢一天，國際社會就會看到，軍事大國的中國，原來只是一個人權小國。」李凈瑜2019年2月更獲邀訪問美國，並出席時任美國總統川普的國情咨文演說。

不過，李凈瑜2017年曾拒絕海峽兩岸人民服務中心執行長李俊敏私下救援，並指其是兩岸「掮客」。她的舉動引發爭議，前立委邱毅批其是為參政高唱救夫戲，別把救夫變害夫。陸媒也發文暗批其高調作秀。

▲李凈瑜秀刺青。（圖／李明哲救援大隊提供）

李凈瑜強調，「我覺得名譽和他的生命一樣重要，可是我現在救不到他的生命，我只能捍衛他的名譽…人的信仰跟價值才是一輩子的...我不能用旁門左道去把他撈回來。」

有類似經歷的香港銅鑼灣書店前店長林榮基認同李凈瑜作法，「因為最能夠保證李明哲安全的、人身自由的，就要『高調』，這是對的。可以讓李明哲早一點回來的，只有這個辦法。」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

出獄返台

今年李明哲將刑滿出獄，國台辦發言人馬曉光13日在例行記者會上指出，「根據生效刑事判決，李明哲將於近期執行5年有期徒刑期滿，依法釋放；有關方面近日將安排李明哲返台。」

據《中央社》消息，李明哲14日已經出獄，15日乘坐廈門航空的直飛班機返台，並接受10天的隔離防疫。李凈瑜發表聲明，稱倘若一切順利，隔離之後會舉行記者招待會。