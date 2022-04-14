快訊／花蓮緊急公布：全縣高中職「15日停課1天」

▲花蓮宣布，全縣國立高中職（含私立）一併納入15日停課1天，改為線上教學（圖／記者柯政誟攝）

記者趙蔡州、柯政誟／花蓮報導

為了應對疫情升溫，花蓮縣長徐榛蔚14日在記者會上宣布，15日全縣國中小學以下學生，預防性停課1天，統一改為線上教學。花蓮縣政府14日晚間10時許再次公告，經與教育部討論後決議，全縣國立高中職（含私立）一併納入15日停課1天，改為線上教學。

花蓮縣政府教育處表示，為保護縣內學生的健康安全、防範接觸密度可能造成疫情擴散，稍早已經宣布全縣國中小學校15日預防性停課1天，統一改為線上教學，後續向教育部「暫停實體課程實施應變小組」討論同意後共同決定，全縣國立高中職（含私立）一併納入15日停課1天。

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花蓮縣長徐榛蔚14日在記者會上宣布，由於全國疫情不斷升溫，近期確診人數不斷創新高，為保障選手、教練及家長健康安全，確保讓選手有更安全的場域進行賽事，經縣府多次與教育部協調後，教育部同意延後全中運賽事，未來將視疫情發展擇定復賽日期。

花蓮縣政府指出，針對目前已進行之賽事，持續進行至完賽為止，尚未進行之賽事則全數延期舉辦，詳細賽事待全中運執委會統整決議後另行發布。此外，花蓮縣立高中、國中小原訂4月18至21日因全中運放假部分，先前因全中運賽事已於寒假期間提前開學，為使疫情控制與預防，將維持放假至21日。

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