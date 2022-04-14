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社會 社會焦點 保障人權

恐怖女友囚禁同居男友3天　2天後她再縱火遭羈押

▲婦人燒紙發生火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲婦人坦承在屋內燒紙，引發火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

秀水鄉一處磚造平房14日凌晨發生火警，之後屋內55歲吳婦坦承「在燒紙」。警方初步調查，這名女子10日涉嫌將45歲有糖尿病方姓同居男友綑綁於平房內，3天不讓他喝水進食，直到其家人報警後將他救出時，人已經意識不清，目前仍在加護病房急救，但現在吳婦卻在自家縱火，遭檢方聲押獲准。

彰化縣消防局14日清晨6時許，接獲民眾據報有民宅發生火警，黑煙不斷的從平房內竄出。由於現場堆滿雜物，緊急派遣第三大隊及多個分隊前往部署水線滅火，火勢很快撲滅，救出吳婦，而吳婦也坦承她自己是在燒紙，起火肇事原因警消也進一步調查。

據檢警初步調查，吳女涉嫌先將方姓男友綑綁在平房住處內，整整3天沒讓他喝到一滴水，也沒讓他進食，直到方男家人連絡不到他直覺有異，報警後整建件事才曝光。12日當天消防分隊破門將方男救出時，人已經意識不清，送醫診治後有敗血症和肺炎等症狀，醫院也發出病危通知，家人擔憂不已，所幸經院方搶救後，目前還在加護病房與死神拔河。

檢察官認定，吳女對方男有家暴又綑綁限制行動，又未給他進食喝水，造成他生命垂危，12日晚間依殺人未遂且有逃亡之虞聲押，但法院卻裁定無羈押之必要，只將吳女限制住居，無保飭回。

▲婦人燒紙發生火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲婦人坦承在屋內燒紙，引發火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化地方法院表示，吳女日前被檢察官依殺人未遂罪嫌聲請羈押，但法官認為被害人有生命危險，是否係因被告捆綁被害人，且多日未讓被害人進食所導致，尚有疑問，被告是否已經構成殺人未遂罪，也尚待查證。不過，法官認定吳女行為至少已涉嫌傷害及妨害自由罪嫌重大。

法院除了核發緊急保護令，命吳女需遠離其與被害人原來同住之居所，吳女也表示其有祖宅可住，地址也與其在警偵訊所述地址相符，法官認為應可採信。

由於檢察官羈押聲請書也曾提到被告精神狀況不穩定，但法官認為，她在法院訊問時，意識清楚、情緒穩定，對於其在北部住處、與被害人生活狀況等均清晰陳述，吳嫌囚禁男友被警逮捕後，雖曾經送醫院精神科，但並未經認定其有急迫危險性，法官審酌後，認尚難認定被告之精神狀況不穩定而有急迫、具體危險，因此裁定無羈押之必要，只將吳女限制住居。

未料吳女今日在秀水鄉老家磚造平房涉嫌縱火，消防隊約清晨6時獲報，花了一個多小時才撲滅，由於一旁有不少平房，引發不小的恐慌，事後吳女承認是她在「燒紙」，涉嫌縱火引發火警，目前已遭檢方聲押，直至晚間10時30分聲押獲准。

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