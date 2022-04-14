家樂福Logo暗藏「神祕微笑」　網一看驚呼：現在才知道

▲樂福的Logo暗藏「神祕微笑」。

圖文／鏡週刊

許多民眾會到連鎖量販店家樂福採買，近日有網友意外發現，家樂福的Logo裡藏了一抹「神祕微笑」， 別出心裁的設計引來網友一陣驚呼，就連一名在家樂福工作8年的員工說現在才知道。

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繼萊爾富招牌之後，又有網友近日在Dcard以標題「那大家知道家樂福的『福』藏了一個笑臉嗎？」發文，只見原PO貼出家樂福的Logo，沒留下隻字片語。

▲有發現家裡福的「福」字藏了一個笑臉嗎？（翻攝Dcard）

貼文曝光後，引來網友紛紛猜測、尋找，許多人第一直覺想到是Logo上的紅藍圖示，將Logo翻轉，呈現出英文字母C，看起來就像微笑。「那不是一個C嗎」「我只知道家樂福Logo的C」「紅色跟藍色之間是一個C，是家樂福英文的開頭」「確定不是一個發胖的人穿紅色內褲嗎」。

▲因應防疫，家樂福臉書粉專頭相上的「福」戴上了口罩。（翻攝家樂福官方臉書）

最後有人發現，原來「微笑」真如原PO所言藏在「福」字裡，「福」字中的「田」，被設計成了一個笑臉符號。眾人看了驚呼「我現在才知道」「真的耶！好可愛」「我現在才知道」「我看了福看了好久，看到笑臉就回不去了」「我以為妳要說圖案放直像一個笑臉，想說這笑臉也太可怕」。

事實上，因應全國防疫，家樂福官方臉書粉專早就將頭相做了更換，在「福」字的笑臉上戴了口罩，非常有趣。

此外，不少網友也分享其他品牌的Logo冷知識，例如FedEx E跟x中間有個箭頭、Subway的Logo中間有一個S、amazon的Logo箭頭除了是微笑之外 從a到z也意指什麼都有賣、克寧奶粉的英文（KLIM）倒過來拼是牛奶（MILK）等。

▲FedEx E跟x中間有個箭頭。(翻攝Dcard)

▲Subway的Logo中間有一個S。(翻攝Dcard)

▲amazon的logo箭頭除了是微笑之外，從a到z也意指什麼都有賣。(翻攝Dcard)

▲克寧奶粉的英文（KLIM）倒過來拼是牛奶（MILK）。（翻攝Dcard）







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