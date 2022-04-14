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40年首變動！蔣中正小型銅像移除改置　中正紀念堂調整細節一次看

▲▼中正紀念堂1樓原「永懷_領袖文物展視室」更名為「常設展廳」，即日起同時呈現「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」及「蔣中正總統與中華民國」展覽。（圖／文化部提供）

▲中正紀念堂1樓原「永懷 領袖文物展視室」更名為「常設展廳」，蔣中正小型銅像移除改置，如今是野百合學運照片，象徵「人民臉孔」面對觀眾。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

中正紀念堂轉型之路持續，原先在1樓的「永懷 領袖文物展視室」如今更名為「常設展廳」，原本大門前方的小型蔣中正銅像移除，改置於蔣中正總統辦公室展間內；而常設展廳內部重新調整後，目前正展出2項常設主題展，呈現多元史觀，可看見台灣如何走向自由民主之路。

▲▼中正紀念堂1樓原「永懷_領袖文物展視室」更名為「常設展廳」，即日起同時呈現「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」及「蔣中正總統與中華民國」展覽。（圖／文化部提供）

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▲原展廳大門前方的小型蔣中正銅像移除，改置於蔣中正總統辦公室展間內。（圖／文化部提供）

中正紀念堂1樓原「永懷領袖文物展視室」陳列許多前總統蔣中正生前文物，40多年以來都沒變過，而自4月7日言論自由日當天起，更名為「常設展廳」，在入口右側推出「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」常設展；另一側則調整為「蔣中正總統與中華民國」展。

▲▼中正紀念堂1樓原「永懷_領袖文物展視室」更名為「常設展廳」，即日起同時呈現「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」及「蔣中正總統與中華民國」展覽。（圖／文化部提供）

▲中正紀念堂1樓原「永懷_領袖文物展視室」更名為「常設展廳」，即日起同時呈現「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」及「蔣中正總統與中華民國」展覽。（圖／文化部提供）

文化部長李永得表示，中正紀念堂朝「去除威權不去歷史」、「彰顯對抗獨裁者的勇氣」、「多元史觀」等三大原則，逐步推進轉型工程。

在常設展廳入口左側，文化部參照歷史專家諮詢會議建議，以原展間內蔣中正總統文物及「蔣中正總統與臺灣特展」的相關資料為基礎，改以「蔣中正總統與中華民國」為主題，保留蔣中正總統一生與中華民國歷史發展密切關係的展品，包括有關革命、抗戰、內戰及臺灣等相關檔案史料與文物；至於私領域色彩較為濃厚，原則不予留展或改以數位呈現。

透過展間調整，除原本的「蔣中正總統辦公室」展間維持現狀外，原有關蔣中正總統之展品有414件，以私領域為主的111件不予續展，展品留展率約73%。

▲▼中正紀念堂1樓原「永懷_領袖文物展視室」更名為「常設展廳」，即日起同時呈現「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」及「蔣中正總統與中華民國」展覽。（圖／文化部提供）

▲「蔣中正總統與中華民國」常設展增設政治案件批示展區。（圖／文化部提供）

為了呈現多元史觀，在「蔣中正總統與中華民國」常設展內，亦展出蔣中正總統在臺主政時期，主導個案之軍法審判、任意更改刑度等相關史料文件。此外為了讓民眾更全貌瞭解中華民國發展史，展覽增列訓政時期約法、國民政府接收臺灣、中日和約等相關內容。

▲▼中正紀念堂1樓原「永懷_領袖文物展視室」更名為「常設展廳」，即日起同時呈現「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」及「蔣中正總統與中華民國」展覽。（圖／文化部提供）

▲「蔣中正總統與中華民國」常設展增列國民政府接收臺灣之文件。（圖／文化部提供）

▲▼中正紀念堂1樓原「永懷_領袖文物展視室」更名為「常設展廳」，即日起同時呈現「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」及「蔣中正總統與中華民國」展覽。（圖／文化部提供）

▲政治案件批示展品。（圖／文化部提供）

文化部表示，總統蔡英文於今年228事件中樞紀念儀式上曾公開表示「一個民主國家不應該以威權形式紀念卸任總統」；文化部長李永得也曾多次強調「中正紀念堂轉型一定要往前走」。因此文化部將會持續進行社會對話並凝聚共識，期盼透過中正紀念堂的轉型，讓國人及國際社群再次看見臺灣最珍貴的自由、民主及人權價值。

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