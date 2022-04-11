蔣萬安早想提中正紀念堂改名？　他爆「深藍氣到發抖」

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安，日前拋出將中正紀念堂更名為「台灣建設紀念館」，引發各界討論。資深媒體人黃暐瀚11日表示，身為蔣家後代的蔣萬安其實早在228時就想主動提出此議題，並透露很多深藍的人已經氣到發抖。

中正紀念堂轉型議題多年無共識，蔣萬安8日指出要將中正紀念堂歷史定位，升級為「台灣建設紀念館」，紀念過去70年，台灣各個族群、世代，努力貢獻的成果。

▲中正紀念堂。（圖／記者林育綾攝）

黃暐瀚11日在《POP撞新聞》說，自己曾詢問蔣萬安幕僚相關細節，中正紀念堂改名並非突發奇想，蔣萬安知道若參選台北市長肯定要面對兩蔣問題，所以才想先拆彈，原本228時就想講，但烏俄爆發衝突，而蔣公紀念日時又有疫情，才會延後到現在。

不過，黃暐瀚坦言，拆彈的過程很危險，弄不好也會傷到自己，並稱該議題讓深藍都氣到發抖，蔣萬安對祖先的態度太像評論員，讓人質疑不認同家人、祖父。對於尊蔣，蔣萬安應明確表達，否則「得罪深藍又沒爭取到深綠，中間那塊也模糊，這拆彈就會得不償失」。

面對深藍疑慮，11日受訪時表示，他提出主張的目的是希望透過社會對話討論，因為中正紀念堂的議題不是任何人或政黨和少數官員可以任意決定，不願意被操作成社會仇恨跟對立。