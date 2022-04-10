中正紀念堂轉型「綠委有意見」　蔣萬安籲：充分對話

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

中正紀念堂轉型議題多年無共識，身為蔣家後代的國民黨立委蔣萬安率先拋出升級為「台灣建設紀念館」，僅管行政院長蘇貞昌聲稱大家可以好好交換意見，但綠委紛紛表達批判的態度。對此，蔣萬安強調，本來就應該持開放態度跟社會溝通、對話，提出具有視野、歷史高度的看法。

蔣萬安日前表示，過去2位蔣總統在「保衛中華民國、推動台灣發展」的歷史軌跡上，有不可磨滅的貢獻，這也都是所有台灣民眾認知，且有目共睹的；過去在冷戰世界架構下，2位蔣總統肩負起建設台灣、壯大台灣、保衛台灣的使命，相信這也是現在台灣不分黨派，大家共同努力的方向。

因此，蔣萬安表示，應該用更高的視野、一個未來性的觀點，來看待中正紀念堂的歷史地位，也就是應該可以朝向升級為「台灣建設紀念館」。因為過去70年來，所有台灣人為這片土地的付出及努力，才能創造今天台灣所擁有的成果，包含經濟成績、民主成就。

對此，蘇貞昌回應，威權時代所留下來的一些威權象徵，在民主、自由、開放、轉型正義的今天，「連他（蔣萬安）都知道要改變了」，而怎麼樣改比較好，可以讓大家好好來討論、交換意見。

文化部長李永得則表示，先要釐清現在的銅像與堂體要如何處理，他肯定蔣萬安主張改名一事，但要改成什麼，社會大眾可以來討論。

不過，民進黨立委洪申翰質疑，如果是台灣建設紀念館，那為什麼堂體內還有（也只有）一尊這麼大的蔣介石銅像，為什麼不把銅像換成台灣基層勞工的塑像呢？」民進黨立委吳思瑤則說，這實在不是什麼好招，「食緊挵破碗」，想得分卻失分。

對於外界各種聲音，蔣萬安再度回應，最重要是讓社會充分溝通討論，這絕對不是任何一個人、政黨或少數官員可以任意決定，如果有人藉此刻意操作意識形態，根本不值得一談。

蔣萬安強調，他拋出「建設台灣」的價值，就是希望讓園區能夠具有歷史視野的高度，將過去70年來所有為中華民國台灣這塊土地付出貢獻的各族群、世代能夠被彰顯、被大家看到，這是最重要的。