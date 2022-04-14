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中正紀念堂轉型開放民間設計！5月公布徵圖辦法　重點在「去威權」

▲▼中正紀念堂。（圖／記者林育綾攝）

▲中正紀念堂整體以古代帝王陵寢式建築規模打造，未來轉型重點也將放在「去威權」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

中正紀念堂「轉型正義」話題討論多年，文化部長李永得表示，其實中正紀念堂的一磚一瓦、一草一木都是象徵威權，是古代帝王的陵寢式建築，連樓梯階數89階都是威權崇拜；而轉型重點會放在「去威權，不去歷史，彰顯對抗獨裁者的勇氣」，預計在5月底向外界徵圖，開放民間參與未來的轉型設計。

中正紀念堂原先有一間展視室為「永懷領袖」，陳列許多前總統蔣中正生前文物，從中正紀念堂落成開張40多年以來都沒變過；如今在文化部指導下，國家人權博物館及中正紀念堂管理處共同主辦「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」常設展覽，預計為期2到3年。

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李永得說明，如今的展覽其實就是台灣走向民主的路，過程中其中一邊握有大權，甚至大筆一揮影響人們生死；另一邊則是無畏高壓統治、不屈不撓，而他不否認蔣介石對台灣也有很多建樹，跟台灣的命運息息相關，這也是事實，因此兩邊都要呈現，這才是多元史觀的呈現。展覽更放置當年「野百合運動」的一張照片，代表面對觀眾是「所有人民的臉孔」，而不是政治臉孔，是去威權的象徵。

▲▼「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」即日起於中正紀念堂1樓常設展廳展出。（圖／劉振祥攝／文化部提供）

▲中正紀念堂「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」常設展，其中一張「野百合運動」照片，代表面對觀眾是「所有人民的臉孔」。（圖／劉振祥攝／文化部提供）

由於中正紀念堂受到古蹟法保護，如何轉型還需要各界集思廣益。李永得今（14）日出席立法院會議時透露，文化部預計5月底公告徵圖設計辦法，包括針對威權空間、堂體、公共空間、銅像等如何處理才能去威權化，要凝聚各界意見。

李永得提到，其實中正紀念堂裡的一磚一瓦、一草一木，全都是為了蔣中正打造，也是「威權崇拜」的象徵，包括紀念堂正面共有花崗石84階、大廳階梯5階，合計89階是代表蔣中正享壽89歲，整個建築包括花園，都是以古代帝王陵寢式建築規模打造。

而這樣的建築，要如何柔化成不是威權崇拜的地方，這需要大家提出創意，最好要有一些藝術設計上的變動，藉此機會和大家一起討論，讓民眾一同參與設計；而徵圖設計也會再舉行展覽，展覽後還會再討論，雖然很難讓每個人都滿意，但最後會凝聚各界相對接近的看法，文化部也將修改「中正紀念堂組織條例」送到立法院再共同討論決定。

▲▼中正紀念堂。（圖／記者林育綾攝）

▲中正紀念堂如何轉型？5月底開放徵圖。（圖／記者林育綾攝）

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