還原鄭南榕自焚現場！「臺灣言論自由之路」中正紀念堂展出

▲「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」還原鄭南榕自焚事發現場。（圖／劉振祥攝／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

國家人權博物館及中正紀念堂管理處共同主辦「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」展覽在今（7）日開幕，而為了紀念民主言論自由鬥士鄭南榕自焚殉道，展覽也複製還原當時《自由時代》週刊辦公室的鄭南榕自焚現場，讓民眾彷彿回到事發現場，體會他當時堅決捍衛百分百言論自由的無畏精神。

「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」展覽即日起於中正紀念堂1樓常設展廳展出，呈現臺灣從「人權黑暗」的威權時代，邁向今日「自由民主」國家的過程，也介紹這段追尋自由之路上的重要人物與故事。

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▲「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」即日起於中正紀念堂1樓常設展廳展出。（圖／劉振祥攝／文化部提供）

臺灣於1947年發生228事件，1949年實施戒嚴令，從此進入威權統治時期，言論自由也遭受打壓。歷經漫長威權統治時期，直到1987年解嚴、1991年終止動員戡亂，臺灣的「非常體制」才大致告一段落。而在言論自由方面，更是遲至1991年廢除《懲治叛亂條例》、1992年修改《刑法》100條後，人民才得以免受言論叛亂的威嚇。

展覽以臺灣言論自由進程為主軸，依據1945年至今的歷史脈絡，分別以「言論箝制體制的形成」、「1945-1949年臺灣媒體浩劫與四六事件」、「1950年代《自由中國》與不分省籍的奮戰」、「1960年代言論窒息下無畏的身影」、「1970、1980年代黨外集體行動的挫折與突圍」、「1987-1992年最後一哩路的犧牲與衝撞」、「新時代的挑戰」等單元呈現從人權黑暗到自由民主的艱辛歷程。

展覽特別選在4月7日，是為了紀念鄭南榕自焚殉難而訂定的「言論自由日」開展，別具意義。1989年《自由時代》週刊創辦人鄭南榕因主張臺獨言論，遭國民黨當局以叛亂罪移送法辦，而為了堅持言論自由不容侵犯的立場，他在自囚71天後，4月7日當天遭警方強勢拘提時，選擇在自由時代雜誌社內自焚殉難。展場中也特別複製還原當時《自由時代》週刊辦公室的鄭南榕自焚現場，讓民眾彷彿回到事發現場，體會當時鄭南榕堅決捍衛百分百言論自由的無畏精神。

▲臺灣曾歷經漫長威權統治時期。（圖／劉振祥攝／文化部提供）

文化部長李永得提到，我們如今之所以那麼自由，不是一天兩天，也不是天上掉下來的，是過去許多前輩們犧牲生命、犧牲自由爭取而來，而外來的威脅還是存在，希望讓更多人從比較鳥瞰的角度，看我們走過的歷史，更能夠了解這是非常珍貴、可貴的情操，也是臺灣非常值得大家守護的價值。

鄭南榕之女鄭竹梅也說，從中正紀念堂堂外，走到這個堂裡花了數十年，而這只是一個開始，未來臺灣的自由之路要如何走下去，取決於大家的智慧，以及在關鍵時刻意志力的展現。就如同展場裡的人們，他們也是平凡人，是某人的父母、某人的子女、某人的兄弟姐妹，但是他們在關鍵歷史的某一刻，憑他們自由的意志，做出了關鍵的行動，而他們這些行動，仍然影響了現在的我們。希望這個展場不只是展場，而是一個對話的空間，帶著大家往前走向更自由的地方。

此外，展覽中也以人物特寫的方式，介紹多位在臺灣追尋自由之路上曾有特殊貢獻的重要人物，包括楊逵、雷震、傅正、殷海光、彭明敏、魏廷朝、謝聰敏、李敖、柏楊、黃信介、康寧祥、施明德、鄭南榕、李鎮源、陳水扁、許世賢、陳菊、艾琳達、呂秀蓮等，除了介紹這些人物對臺灣的影響，也搭配展出相關史料及複製文物。

▲背版圖為攝影家劉振祥於1990年拍攝野百合學運，民眾聚集在中正紀念堂廣場的歷史影像；今（7）日記者會再度操刀，為政治受難者前輩、家屬及各界貴賓留下歷史性的一刻，與當年時空背景照相互呼應。（圖／劉振祥攝／文化部提供）

而入口特別以1990年野百合學運期間，臺灣人民在中正紀念堂聚集訴求民主改革的巨幅照片作為主視覺，相片不同過往攝影鏡頭總是聚焦政治人物的正面，反以臺灣人無懼無畏的容顏作為焦點。事實上，臺灣人民自1990年代起，在中正紀念堂廣場一次又一次的群眾運動，早已開始解構中正紀念堂空間的威權意涵。

今日開幕式上，文化部特別邀請這位32年前拍下此張相片，同時也是吳三連獎得主的劉振祥先生，擔任「文化部一日駐部藝術家」，在1990年這張歷史性相片前，再次記錄2022年此刻的另一個歷史性畫面。

「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」

開館時間：即日起每日9:00至18:00（休館日另行公告）

展覽地點：中正紀念堂1樓常設展廳（臺北市中正區中山南路21號）

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