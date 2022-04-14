康橋新北秀岡校區1生確診　同班30餘人今起停課10天

▲康橋國際學校新北秀岡校區傳出一學生確診。（圖／摘自康橋國際學校）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，康橋國際學校新北秀岡校區昨（13日）傳出有一名國中生確診，同班其餘30餘名學生昨午已返家，並從今天（14日）起停課10天，更一度傳出一名職員快篩陽性，校方向《ETtoday新聞雲》證實確有此事，指校方接獲家長通知一名學生確診，而雖有1名職員快篩陽性，但PCR檢測為陰性，已請該職員先居家辦公不要到校。

本土疫情持續升溫，今天國內新增874例本土個案，再創歷史新高，校園確診案例也頻傳，康橋國際學校新北秀岡校區，昨天就傳出一名國中生確診，甚至一度一名職員快篩陽性。

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《ETtoday新聞雲》向校方查證，校方也證實此事，指昨天接獲家長通知，其孩子在醫院PCR檢測為陽性確診，校方在中午就請與確診學生的同班同學先停課返家，昨天下午起開始消毒，因為還沒有接獲新北市政府相關單位通知，所以採取預防性停課，該班學生從今天起先停課10天，後續再根據新北縣府通知，校方將依照政府相關防疫規定處理。

至於同校職員快篩陽性反應部分，校方則回應，該名行政職員在家身體不適，快篩先是陽性反應，後來PCR為陰性，推測是快篩有偽陽性，但為了慎重起見，還是先請該職員先居家辦公，並觀察後續狀況。