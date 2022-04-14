快訊／瑞典國會副議長：不畏中國施壓訪台　擬設台北「瑞典之家」

▲外交部舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）14日在訪團記者會透露，訪台行程前曾收到中國大使館警告不能訪台，但此舉更讓她覺得，無論如何都應該來台；議員艾索菲（Ann-Sofie Alm）嗆說，「只要中共不高興，大概就是做對了」。此外，議員艾勒斯（Lars Adaktusson）透露，為深化台瑞關係，將在下週討論在台北設立「瑞典之家」。

外交部今天舉行「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，主席歐柏莉（Boriana Åberg）、瑞典籍「歐洲議會」魏莫斯（Charlie Weimers）議員、瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會謝必揚（Björn Söder）議員、艾勒斯（Lars Adaktusson）議員、魏馬可（Markus Wiechel）議員、艾索菲（Ann-Sofie Alm）議員、普拉斯（Lars Püss）議員及柯艾森（Alexander Christiansson）議員等人出席。

魏莫斯表示，此行的目的就是發出「歐洲支持台灣」的訊號，這樣的訊號必須在海峽兩岸都感受到，該訊號本身是一種嚇阻，就是要讓北京知道「歐洲不但了解台灣，而且也關心台灣」。

呂謝婷則透露，在訪台之前，她收到中方警告「不能訪台」，但此舉讓她覺得，無論如何都應該堅持訪問台灣，台灣和瑞典有很多領域的合作，此行進一步了解台灣在氣候變遷、再生能源開發等努力，這些都能開啟台瑞合作的契機；艾索菲直言，行前曾收到中國大使館恐嚇和威脅不該來台，但是「只要中共不高興，大概就是做對了」，不只是瑞典，世界各國許多國會議員都支持台灣。

針對台瑞關係深化，艾勒斯補充，在瑞典國會外交委員會已經通過一個決議案，無論是哪個黨派，都會一致支持瑞典在台北的外交作為，下週將研議在台北設立「瑞典之家」，透過實質作為彰顯台瑞友誼深化，發出支持台灣的訊號。

呂謝婷說明，處理「瑞典之家」的提案不是下週就是下下週，主要是由國會向政府提案，該議案獲得委員會內多數委員支持，主要目的在於擴大瑞典在台作為，使台瑞不僅只就經貿關係進行外交經營，因此，該提案決定將在台北的代表處予以更名，當然要不要改名字為「瑞典之家」，最終決定權仍在政府。

歐柏莉則開玩笑說，魏莫斯邀請2300萬台灣人到他家鄉品嚐瑞典肉丸，她也希望1000萬瑞典人都能品嘗到台灣的噶瑪蘭威士忌，另外台瑞還有交換生計畫，可以在瑞典成立華語學校，加強包括政界、民間互動，送出台瑞友誼的訊號。

至於歐洲如何支持自我防衛能力，魏莫斯說，烏克蘭情勢凸顯國防整備真的非常重要，歐洲必須加強跟美國的合作，使台灣人民可以做好面對任何武力侵犯的準備，但是歐洲的外交政策是由歐盟各會員國決定的，所以當務之急就是讓會員國知道利害關係、優先順序，且歐洲必須提升自我防衛能力，例如德國非常努力在做這件事，瑞典也不落人後，進一步加強歐洲與美國在歐洲、印太地區的合作都非常重要。