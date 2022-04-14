馬力波遭炸爛「沒一處完好」　美智庫警告：未來一周恐失守

▲馬力波為烏克蘭南部戰略重鎮。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄軍包圍馬力波（Mariupol）40多天，本周終於進入市中心。華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析人士認為，俄軍很可能在未來一周內佔領馬力波，瑪塞耶分析公司（Masae Analytics）根據衛星圖像指出，該市已經被炸得「幾乎沒有一處完好無損」，民眾沒有飲水、食物或電力，還面臨幾乎不間斷的空襲威脅。

《紐約時報》戰況地圖顯示，俄軍3月15日完全包圍馬力波、切斷烏軍供應線，3月28日從多個戰線往中心推進，4月12日把烏軍一分為二，其中一群靠近港口，另一群位在東部工業區。

《華爾街日報》指出，俄軍把「拿下馬力波」視為主要任務之一，以利建立一條完整廊道，連通烏東親俄分裂地區頓巴斯（Donbas），以及2014年併吞的克里米亞。如果俄羅斯全面控制馬力波，可能會把部隊重新部署至頓巴斯。

▲馬薩爾科技的衛星影像顯示，馬力波市中心劇院、民宅等慘遭俄軍砲擊摧毀。（圖／路透社）

▲馬力波遭俄軍圍城狂轟猛炸。（圖／路透）

烏克蘭海軍陸戰隊第36步兵旅堅守馬力波，但11日在臉書宣告當天可能是「最後一戰」，雖然長官們承諾協助脫困，但他們在沒有彈藥、糧食與飲水的情況下作戰，「大家集體陣亡，傷兵幾乎佔全旅一半」。俄羅斯國防部13日聲稱，烏克蘭陸戰隊第36步兵旅一共1000多名軍人自願放下武器投降。

與此同時，烏軍總參謀部在最新報告中表示，俄羅斯持續在東部邊境附近擴大部署、重新補給，並在所謂的頓內茨克人民共和國（DPR）動員多達7萬人，不過目前進度僅達20%左右。他們還表示，過去24小時內，烏軍已經在頓內茨克及盧甘斯克地區8度擊退俄軍。

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