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大陸 大陸焦點 特派現場

大批人搭高鐵逃離上海？　鐵路部門闢謠：離開有嚴格的條件限制

▲上海,物資,糧油,貨車。（圖／CFP）

▲上海目前微解封。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體上瘋傳，防範區居民可離開小區，不少人想離開上海，甚至有人還曬出4月13日上海虹橋至杭州東兩趟火車車票售罄的截圖作為「證據」。對此，大陸鐵路部門內部人士表示，因為長三角範圍內大量列車取消運營，加之上海對旅客離滬有嚴格的條件限制，不存在大量旅客離開上海的情況。

據《東北網》報導，該內部人士表示，現在上海大部分火車站都已關閉運營，盡管上海虹橋站、上海站、上海南站還正常運營，但也以保障物資運輸為主，只有上海虹橋站還剩幾趟列車。而且，剩下的也是途經上海的列車，並非上海始發，實際在上海上車的旅客幾乎沒有，「候車室裡沒人，別說旅客因為封控出不來，就算能出來，那也是非必要不離滬，而且現在車子都沒有，車票也買不到，不可能出現很多人離開上海的情況。」

根據上海市的疫情防控要求，3月中旬起，上海市相關各區就派出工作人員在上海各大火車站的進站口設置查驗通道，並組織查驗，對無48小時內核酸檢測陰性證明的旅客勸退。對於到達的旅客，工作人員在出站口組織查驗，對持有48小時內核酸檢測陰性證明的旅客快速放行，無48小時內核酸檢測陰性證明的旅客，自費完成檢測採樣後方可離開。

據悉，體溫正常、健康碼綠碼，持有48小時內的核酸檢測陰性證明，是離開上海的必要條件，目前這些條件並未發生改變。

同時，近期，大陸鐵路車票預售期已調整為5天，一些車次極少的列車，車票尤其緊張，甚至開售當天就已經售罄，4月13日上海虹橋至杭州東站的車票，實際上在上海公布第一批「三區」名單前已經售罄。上海虹橋站僅剩的列車，始發站並不是上海，只是經過上海，且列車上旅客分散就座、並設置了隔離區，車票數量有限。

劃定「三區」後，其中防範區就算解封了嗎？12日上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發布會上，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝解釋了防範區的具體管理措施。她提醒，防範區不是「放飛區」，管控區、封控區更不是。在防範區，還是要堅持「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」的策略，非必要不外出，在居住小區內活動為主；確需外出的，可在防範區所屬街鎮內活動，不得流動到封控區和管控區。對毗鄰地區有較多封控區可能產生集聚性風險的區域，各區可視情況強化管控措施。

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