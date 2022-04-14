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台版《絕命毒師》！化學博士研究室製毒飄惡臭　狡辯：是化妝水

▲▼北市調查處在宜蘭一民宅查獲俗稱「喵喵」的「甲基甲基卡西酮」製毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲檢警調去年在宜蘭查獲製毒工廠，循線追查赫然發現製毒師竟是成大化學博士。（資料照／記者游芳男翻攝）

記者劉昌松／台北報導

國立成功大學化學博士張恩銘，因負債累累，竟與販毒集團搭上線，以每次3千到1萬元代價，用學校研究室的尖端設備分析毒品原料光譜，幫忙檢驗、調配三級毒品「喵喵」製作比例，甚至準備開始研製二級毒品MDMA，研究室因此屢傳惡臭，張還狡辯是只是在檢測化妝水，堅不認罪，台北地檢署14日將張起訴，請法院從重判刑，另通緝大毒梟蕭光哲。

美國電視影集《絕命毒師》在描述罹癌高中化學老師，和學生聯手製作冰毒賺錢解決債務問題。而張恩銘(44歲)的博士論文就是研究「萃取物機能分析」等領域，曾在上市公司元太的子公司元瀚材料擔任先進材料部顧問及專案副處長，也是成大化學系教授助理、中研院基金體中心博士後研究員，成大師生至今不敢相信他是製毒師。

▲▼ 絕命獨師 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲張恩銘涉嫌扮演《絕命毒師》檢驗研發製毒比例 。（圖／翻攝網路）

據了解，張恩銘因為過去在大陸從事清潔劑事業時出了狀況，面臨對方求償40萬元，負債消息被餐敘認識的酒店幹部得知，輾轉傳進有黑幫背景的毒梟蕭光哲耳裡，蕭提議張只要幫忙檢驗進口的毒品原料純度等工作，就可幫忙找人借款還債。

張恩銘見錢眼開，以每次3千元到1萬元不等代價，把蕭光哲或小弟MARK等人送來的三級毒品「喵喵」先驅原料帶進成大研究室，親自或謊騙實驗室陳姓研究生，使用高端的「超導核磁共振儀」設備，檢驗原料或毒品成分，從而研發精進並指導販毒集團製造比例，研發成果被送到全台各處製毒工廠。

全案因檢調單位在2021年初，在宜蘭破獲247公斤「喵喵」製毒工廠，從嫌犯彼此互稱卡通哆啦A夢角色「叮噹」、「京(靜)香」、「BOY(大雄)」、「胖(虎)」的對話紀錄中，發現「張博」的特殊角色，循線查出張恩銘涉案，調查局幹員還曾到台南成功大學，在師生協助下會勘研究室設備，有研究生就抱怨，曾覺得張恩銘帶去分析的液體會傳出惡臭，但張都瞎扯只是公司研發中的產品需進行檢驗。

▲▼北市調查處在宜蘭一民宅查獲俗稱「喵喵」的「甲基甲基卡西酮」製毒工廠。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲檢察官已另案發布通緝，追捕幕後大毒梟蕭光哲。（資料照／記者游芳男翻攝）

張恩銘本人到案後，更是不斷飾詞狡辯，稱自己和蕭光哲等人有債務關係，他只是去外面隨便買試紙，為毒品原料做簡單的的薄層層析檢測，其實檢測結果不準確，都是在呼攏對方，而他帶到研究室檢測的，是一般化妝水，不是毒品。

但檢調搜索張恩銘住處，除發現毒品、原料粉末外，也在電腦中發現3張化學成分光譜圖，成大研究生指證，這就是當初張委託他製作的檢驗結果，一定要用「超導核磁共振儀」才能分析出來，但張未透露這些東西的化學結構，研究生們無法從光譜中分辨出是毒品。

檢察官林劭燁綜合相關人證事證，認定張恩銘為了蠅頭微利，利用本身的化學專才，與製毒集團狽因狼突、朋比為奸，組織毒品製販運一條龍，嚴重危害社會，犯後毫無悔心，飾詞狡辯，依《毒品危害防制條例》製造三級毒品等罪起訴，並請求法院從重量刑。

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