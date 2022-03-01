快訊／台北包養男慘死「存款被領光」　蛇蠍女一家4口不認強盜殺人

▲林女一家4人殺害包養男，雖坦承殺人，但否認是謀財害命。（圖／翻攝林女臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

台北市51歲張男2020年以每月10萬元包養30歲林姓酒店女，本以為遇到真愛，怎料竟是一場桃花劫，不僅去年10月慘遭殺害，帳戶470萬元存款也被盜領一空。彰化地檢追出林女一家4人涉案，今天（1日）依強盜殺人罪嫌起訴，但地院召開延押庭時，4人均否強盜殺人犯意、非謀財害命，所以為了釐清相關案情，地院裁定再續押禁見3個月。

彰化地院表示，被告林女及其家人與陳姓男子共5人今日經彰化地檢檢察官以提起公訴，經本院以重訴案件受理。

不過，彰化地院發言人庭長黃齡玉指出，被告林女及其家人等4人，經本院法官訊問後，均坦承殺人、以不正方法由自動付款設備取得他人之物及遺棄屍體之犯行，但均否認有強盜殺人之犯意。

▲林女一家4人謀害包養男。（圖／翻攝林女臉書）

黃齡玉進一步指出，本院審酌卷內證據，認為林女一家4人均犯嫌重大，且本案係最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，伴隨有逃亡之虞，加上相關共犯均為被告之家人，有勾串共犯之虞，為了釐清相關案情，將來仍待相關共犯到庭交互詰問，因此有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信。

▲警檢在林女住家搜到300多萬現金。（圖／ETtoday資料照）

回顧案情，埔鹽河川巡守隊的隊員去年10月29日巡邏時，在距離河岸約5公尺的東螺溪面上發現發現張男屍體。警消人員到場後發現死者遺體已經腐爛難辨，頭部被套上塑膠袋、腳綁童軍繩，再矇眼綁手捆上40公斤的空心磚棄屍。經採集死者指紋與特徵比對，與失蹤的51歲張男特徵符合，深入調查認為，林女涉有重嫌，於11月2日晚間拘捕林女到案。

林女在台北某酒店工作，面貌姣好、外表清純，2020年間她結識了離婚的張姓男子，雙方隨即展開一段父女戀。交往期間張男不僅大手筆以每個月10萬元以上的金額包養林女，甚至還買了一台BMW給女方。

林女與張男交往後，友人不看好這段「父女戀」，因為相差20歲的2人，經常發生口角爭執。事實上，林女早在6月就已萌生殺害男友盜領存款，9月底雙方分手後，林女先於10初返回彰化縣福興鄉的住處，與林父、林女及弟弟共同謀議誘騙張男到彰化，後再予殺人棄屍並盜領金融帳戶的款項。

林弟偕同林母於10月14日從鹿港陳姓友人（24歲）處取得1顆FM2安眠藥，林父、林女及林弟於10月15日、16日前往尋找並選定東螺溪為棄屍地點，同時預先將棄屍工具（黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物）藏放於該處。

10月16日中午，林女先誘騙張男要前往台中醫美諮詢及至彰化遊玩，2人回到福興鄉住處，由林母拿出磨成粉的安眠藥加入飲料內給張男服用。之後，一家人開車前往漢寶濕地，見服藥的張男在車內已經熟睡，再由林父拿出預藏的棉繩，從後座將人勒斃。

▲林女一家4人被逮捕。（圖／ETtoday資料照）

林女見男友窒息死亡，把車開往附近無人的農地停放。林父再將張男拖到地上，用黑色膠帶纏繞在張男臉部，再與林弟一起將屍體搬到車子的後車廂。此時，林女從張男錢包內拿走約6千元現金、5張提款卡，背包及其餘物品則是丟在草叢內，再驅車前往東螺溪棄屍處。

林父及林弟將屍體搬下車後，拿出預藏的黑色塑膠袋、2塊空心磚及童軍繩，將張男屍體頭部、腳部均套上塑膠袋，以童軍繩纏繞打上繩結固定，甚至將空心磚綁在身上，意圖讓遺體永不見天日。不過，因為水位過淺，林父不得不從岸邊撿石頭壓在屍體上，以免浮出水面。13天後，10月29日民眾發現浮屍後報案而循線查獲。

張男被棄屍的當晚，林女被監視器拍到在台中1間超商提領50萬元、接著17、18日2天分別在桃園、溪湖及台中等地提領303萬元現金，後來也被警方在其住家內搜到。

▲埔鹽鄉民發現張男屍體。（圖／ETtoday資料照）

檢察官認為，被告林女僅因與被害人有感情糾葛，竟覬覦被害人存款，即謀劃殺害被害人並奪取被害人財物，而林父、林母及林弟等人均為至親家人，沒有勸阻，反而冷血共謀殺人棄屍，再盜領被害人存款，犯罪計畫及分工縝密，顯見強盜殺人決意甚堅，並導致張男家屬受有終身難癒的傷痛，惡性重大，建請均從重量刑。

