大樓出租套房暗藏春色　南警查獲一樓一鳳全套性交易

▲台南市警二分局持台南地院核發之搜索票，至金華路三段出租大樓執行查察，當場在大樓的3間套房內查獲2男3女從事全套性交易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局接獲檢舉在中西區1棟大樓出租套房疑有色情業者進駐一樓一鳳性交易，15日下午持台南地院核發之搜索票至金華路三段出租大樓執行查察，當場在大樓的3間套房內查獲2男3女從事全套性交易。

市警二分局近日接獲檢舉中西區金華路一處大樓出租套房疑有色情交易，經多日明察暗訪、現地勘察，15日由第二分局行政組、督察組、偵查隊及派出所員警共同前往查察取締，在3間套房內分別查獲台藉42歲林姓男子及30歲越南藉阮氏女子、23歲許姓男子及30歲越南籍陳氏女子、22歲越南籍林氏女子等人，從事非法性交易，共查扣129個保險套（包含使用過的保險套22套）及潤滑劑8瓶。

據了解，越南籍阮姓女子是利用網路打廣告方式，透過LINE帳號的色情仲介網站發文攬客，吸引男客上門尋歡，從事非法性交易，每次性交易時間50分鐘收取新台幣2800元至3000元之間不等的酬金。越南籍女子均坦承接客，男子想說微解封了，出來鬆一下，竟被員警逮個正著，全案依違反社會秩序維護法、傳染病防治法案送辦。

市警二分局表示，目前疫情雖趨緩仍維持第二級警戒，雖有微解封部分措施，但仍有零星不明感染源之本土病例，對相關特定行業警方仍持續防疫查察，展現防疫不鬆懈的決心，對於這些「一樓一鳳」轉移陣地賣淫，絕對嚴查到底，並呼籲民眾若居住環境周遭疑有可疑人事物聚留或出入，立即向警方或110通報，讓居家環境更安全，嚴防滋事分子滲入，絕不容許成為防疫破口。