潮實用解壓必備　歡歌APP放肆系周邊限量上線！

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迎接潮世代來臨！歡歌APP以「弄潮而唱」為主題，推出四款超實用「放肆系」周邊，不只能透過唱歌舒壓、還能用配件彰顯自己的態度！分別是隨身必備的「放肆吶喊～口罩」、「94要唱！手機架」、「麥克風外帶～帆布袋」和「想睡就睡你別管！絨抱枕」，讓用戶能更直觀地用配件展現自己的態度。現在只要參與歡歌抽獎活動、商城兌換活動、線上活動和線下的品牌沙龍活動，就有機會獲取歡歌「弄潮而唱」系列周邊！

系列周邊融入獨特的印花設計，傳達歡歌一直以來秉持的理念，「讓音樂的張力滲入到日常、讓唱歌變成我們減輕壓力和調節情緒的方式」，希望三五好友在歡歌的派對狂歡，能解去生活帶來的一身疲乏。

「放肆吶喊～口罩」

不論室內室外，口罩戴好戴滿最安全。歡歌APP的這款印花口罩，不僅佩戴舒適，活潑有趣的印花也可療癒疫情常態下人們煩悶的心情。如今戴口罩也已成為了彰顯年輕人潮流態度的一種方式，畢竟「出門也要與眾不同啊！」

「麥克風外帶～帆布袋」

帆布袋一直都是學生族群、文藝青年們的最愛。歡歌打造的這款帆布袋，是最受歡迎無側有底的「新月包」、「水餃包」，簡約實用設計更受大部分群體的喜愛，無論是上學、工作或購物，都是炎炎夏日裡不敗的時尚單品。

「想睡就睡你別管！絨抱枕」

舒適寶寶絨的面料，讓你白天刷劇靠著，中午小憩趴著、晚上睡覺抱著，新潮印花無論是自用或是送給情人、閨蜜、兄弟都超讚，還不用擔心時間久了會弄髒，隨時可以拆卸清洗，輕鬆洗淨污漬。

「94要唱！手機架」

手機支架可謂是提升手機實用性的絕佳產品了，支架360°可旋轉，每個角度的高度不一，可按自己的喜好來調整支架角度，達到最舒適的刷劇狀態，不僅方便看劇，雜亂的耳機線也有地方收納，而且這款手機支架顏值高，最重要的是絕對的自拍利器，不用擔心躺床刷手機會手滑摔到臉。

「弄潮而唱」系列周邊涵蓋了歡歌新一季所想表達的主題「潮流」、「年輕」與「好奇」，相信音樂與娛樂可以幫助生命獲得更多快樂，讓唱歌不只是唱歌，交友不只是交友，而是一種全新的生活體驗。現於Google Play 或 Apple App store下載歡歌，參與活動贏周邊，還可通過歡歌Facebook或歡歌YouTube 了解更多歡歌資訊，或瀏覽歡歌網站，即可獲得周邊活動及時信息。

如此潮流好物，你心動了嗎？