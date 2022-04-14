　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

潮實用解壓必備　歡歌APP放肆系周邊限量上線！

生活中心／綜合報導

迎接潮世代來臨！歡歌APP以「弄潮而唱」為主題，推出四款超實用「放肆系」周邊，不只能透過唱歌舒壓、還能用配件彰顯自己的態度！分別是隨身必備的「放肆吶喊～口罩」、「94要唱！手機架」、「麥克風外帶～帆布袋」和「想睡就睡你別管！絨抱枕」，讓用戶能更直觀地用配件展現自己的態度。現在只要參與歡歌抽獎活動、商城兌換活動、線上活動和線下的品牌沙龍活動，就有機會獲取歡歌「弄潮而唱」系列周邊！

系列周邊融入獨特的印花設計，傳達歡歌一直以來秉持的理念，「讓音樂的張力滲入到日常、讓唱歌變成我們減輕壓力和調節情緒的方式」，希望三五好友在歡歌的派對狂歡，能解去生活帶來的一身疲乏。

「放肆吶喊～口罩」
不論室內室外，口罩戴好戴滿最安全。歡歌APP的這款印花口罩，不僅佩戴舒適，活潑有趣的印花也可療癒疫情常態下人們煩悶的心情。如今戴口罩也已成為了彰顯年輕人潮流態度的一種方式，畢竟「出門也要與眾不同啊！」

歡歌APP放肆系周邊限量上線！（圖／業者提供）

「麥克風外帶～帆布袋」
帆布袋一直都是學生族群、文藝青年們的最愛。歡歌打造的這款帆布袋，是最受歡迎無側有底的「新月包」、「水餃包」，簡約實用設計更受大部分群體的喜愛，無論是上學、工作或購物，都是炎炎夏日裡不敗的時尚單品。

歡歌APP放肆系周邊限量上線！（圖／業者提供）

「想睡就睡你別管！絨抱枕」
舒適寶寶絨的面料，讓你白天刷劇靠著，中午小憩趴著、晚上睡覺抱著，新潮印花無論是自用或是送給情人、閨蜜、兄弟都超讚，還不用擔心時間久了會弄髒，隨時可以拆卸清洗，輕鬆洗淨污漬。

歡歌APP放肆系周邊限量上線！（圖／業者提供）

「94要唱！手機架」
手機支架可謂是提升手機實用性的絕佳產品了，支架360°可旋轉，每個角度的高度不一，可按自己的喜好來調整支架角度，達到最舒適的刷劇狀態，不僅方便看劇，雜亂的耳機線也有地方收納，而且這款手機支架顏值高，最重要的是絕對的自拍利器，不用擔心躺床刷手機會手滑摔到臉。

歡歌APP放肆系周邊限量上線！（圖／業者提供）

「弄潮而唱」系列周邊涵蓋了歡歌新一季所想表達的主題「潮流」、「年輕」與「好奇」，相信音樂與娛樂可以幫助生命獲得更多快樂，讓唱歌不只是唱歌，交友不只是交友，而是一種全新的生活體驗。現於Google Play Apple App store下載歡歌，參與活動贏周邊，還可通過歡歌Facebook歡歌YouTube 了解更多歡歌資訊，或瀏覽歡歌網站，即可獲得周邊活動及時信息。

如此潮流好物，你心動了嗎？

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／桃園今+70！　本土個案暴增
柯文哲罵狗導火線就是他！　不忍了將「退出民眾黨」
LIVE／今確診上看千例　搶保單！今剩這5家能買
登熱搜第2「沈可婷」是誰？　撞死8單車飆仔！詭異一字型騎法曝
長榮家族「有心人士搞對立」？　張國煒：知道是誰就槍斃
快訊／台東今+23！進香團20人確診　5校停課2天
遺產全給他！張國煒：遺囑是爸爸寫的　我從頭到尾沒這個心
16歲正妹遭俄軍性侵「射爆後腦勺」　被當垃圾扔400多屍亂葬
快訊／立榮、星宇合併？　張國煒首現身回應了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

懶人福音「坐著就能瘦」！黑科技石墨烯再創奇蹟！

潮實用解壓必備　歡歌APP放肆系周邊限量上線！

限時4天！超商「黑色情人節咖啡飲品優惠」來了　34元爽喝大杯超濃美式

終於等到！「幾米主題超商」來台北了　月亮燈箱、花牆超夢幻

賣家注意！蝦皮又漲成交手續費　5／1起全商品類別不分檔期多收1%

【廣編】OSIM「減壓養身椅」壓力指數看得見　深呼吸訓練健康超有感　

【廣編】塔木嶺「德國黑皮諾紅酒桶」　1800瓶限量在台上市

金獎好拿嗎？威士忌講師Howard帶你解密競賽常勝軍百齡罈

頭皮初老20歲開始？醫師揭養髮關鍵「強韌先做好」日本專業頭皮養護系列台灣上架

超商最新2款「銷魂御飯糰」！咬下是鮭魚卵雙餡　還有滿滿明太子

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

懶人福音「坐著就能瘦」！黑科技石墨烯再創奇蹟！

潮實用解壓必備　歡歌APP放肆系周邊限量上線！

限時4天！超商「黑色情人節咖啡飲品優惠」來了　34元爽喝大杯超濃美式

終於等到！「幾米主題超商」來台北了　月亮燈箱、花牆超夢幻

賣家注意！蝦皮又漲成交手續費　5／1起全商品類別不分檔期多收1%

【廣編】OSIM「減壓養身椅」壓力指數看得見　深呼吸訓練健康超有感　

【廣編】塔木嶺「德國黑皮諾紅酒桶」　1800瓶限量在台上市

金獎好拿嗎？威士忌講師Howard帶你解密競賽常勝軍百齡罈

頭皮初老20歲開始？醫師揭養髮關鍵「強韌先做好」日本專業頭皮養護系列台灣上架

超商最新2款「銷魂御飯糰」！咬下是鮭魚卵雙餡　還有滿滿明太子

張國煒表明只是暫時代管立榮　要好好把星宇做好才對得起帶出來的兄弟

紐約現Omicron兩個新型亞變種　傳播速度比BA.2快25%！確診狂飆

快訊／台大農化系4確診！疑校友返校徹夜吃喝傳播「系館封閉1週」

地表最受矚目爭產！長榮兄弟用「律師+黑道」互打...6年不往來

夾娃娃偷吃步　高雄男靠一支「電弧打火機」爽夾7公仔

不斷更新／桃園增6校停課　全台18縣市329校停課名單曝光

風・Luxury／G-SHOCK上攻10萬市場　內外更強悍、質感大升級

快訊／桃園今+70！本土個案暴增　鄭文燦下午記者會說明

9歲童「雞雞躲起來」讓爸媽好焦慮　求診網路名醫結果更慘

沒感覺？掃地機機器人猛吸肚肚「軟爛柴照睡」　最後反應笑噴千人

消費熱門新聞

蝦皮又漲成交手續費　5/1起不分檔期多收1%

Hennessy x NBA 潮玩籃球場

台灣孔劉體力激升　婚後男性就是要保持精、壯、力

限時4天！超商黑色情人節咖啡飲品優惠

賣場熱銷神物再祭特價引暴動

幾米主題超商來台北了！月亮燈箱超美

大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

鮭魚卵雙餡！超商最新2款銷魂御飯糰

超商獨家「菜瓜布蛋糕」鬆軟帶有奶香

頭皮初老20歲就開始？醫師揭養髮關鍵

便宜有質感！北投老饕必吃魷魚羹

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」

限時5天！超商獨家哈根達斯雪糕買3送3

HEBE揭密：細節過好日常幸福爆表

更多熱門

相關新聞

唱歌沒人聽阿金陶醉「卡搖滾區」

唱歌沒人聽阿金陶醉「卡搖滾區」

果然是真愛！新北有隻超會捧場的黃金獵犬「波卡」，這天家人們團聚在家唱歌，輪到波卡的把拔拿起麥克風時，在場所有人都在聊天，沒人欣賞他的歌聲，但此時飼主Noya Wen卻發現，波卡用著深情款款的神情凝視爸爸，是唯一的忠實觀眾。

媽聞狗腳爽唱「腳臭之歌」牠看傻

媽聞狗腳爽唱「腳臭之歌」牠看傻

模特壯爸抱貓高歌　牠聽到爆氣咬臉

模特壯爸抱貓高歌　牠聽到爆氣咬臉

上海疑有無人機升空！要居民別開窗唱歌

上海疑有無人機升空！要居民別開窗唱歌

椋鳥唱《哈利波特》主題曲驚呆網

椋鳥唱《哈利波特》主題曲驚呆網

關鍵字：

歡歌APP手機K歌唱歌

讀者迴響

熱門新聞

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

估本周日增破千　醫預言未來光景

安珀赫德控遭強尼戴普用酒瓶強暴

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

自篩太貴　免費快篩劑全台據點一次看

女星嫁港富商淡出13年　45歲悄返台「驚人近況曝光」！

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面