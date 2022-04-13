全台停課標準之亂！南投縣府逆轉　小學、幼兒園「不跟進中央」

▲南投縣府逆轉宣布，國小、幼兒園停課標準不跟進中央。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

因應本土病例飆升，教育部12日制定新的停課標準，改以班級為單位，高中以下若1/3班級或10班以上停課、大專院校1/3以上科、系、所之班組停課，全校才可暫停實體課。南投縣府今(13日)上午原宣布跟進中央標準，但稍早大逆轉，改口「國小及幼兒園」不跟進中央。

南投縣府指出，教育部於111年4月12日公布因應COVID-19疫情暫停實體課程標準，放寬校園防疫停課規定，惟考量縣轄國小及幼兒園學童未施打疫苗，為維護學童健康安全，不跟進中央新措施，維持原先教育部的停課標準，即1校有1名師生確診，該班停課10天；1校有2名師生確診，全校停課10天。國中及高中則遵照教育部新停課標準辦理。

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縣府教育處表示，本縣國、高中學生依據教育部新停課標準辦理，但國小及幼兒園部份由於學生並未施打疫苗，再加上目前疫情傳播快速，家長也非常擔憂學生健康及照顧問題，為加強防範疫情，維護幼童健康安全，縣長林明溱已宣布將採取較嚴謹作為，即1校有1名師生確診，該班停課10天；1校有2名師生確診，全校停課10天，改為線上授課。

教育處為使各校了解相關停課標準，13日上午並召集各校校長召開線上會議說明，讓校長知悉法令規定及停課流程，以防範未來疫情變化可做正確有效之處置作為。教育處強調本縣停課標準重點如下：

（一）校內確診者足跡調查期間，篩檢結果尚未出來前，學校可經由防疫長召開該校防疫小組會議，評估確診者足跡有接觸人員情形，與校內教師及家長取得共識，學校可先決定暫停實施實體課程1-3天，並報府備查。另應進行自我健康監測及進行校園環境清潔消毒。

（二）國小及幼兒園階段若有師生確診停課標準，1 校有 1 位師生列為確診病例，該班停課10天。1 校有 2 位以上師生被列為確診病例，該校停課10天。而國、高中學生則依照教育部公告之新停課標準。

教育處指出；暫停實體課程實施期間，學校須以彈性措施進行線上同步或非同步遠距教學，停課不停學，以維護學生學習品質。另對於停課期間，家長確實有困難無法在家照顧學生者，學校亦可在強化防疫措施情形下協助安置學生，讓家長放心、安心。