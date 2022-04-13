北市停課將採雙標！國小以上採新制、幼兒園所循舊規

▲北市下午將宣布，國小以上停課標準遵照教育部新規定，幼兒園停課標準採舊制。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部長潘文忠昨（12日）宣布放寬停課標準，若學校有1/3以上或10個班級確診，則全校停課10天，但也引發不少家長批評與擔憂太寬鬆，據了解，台北市今天下午將宣布，大方向將會遵守教育部今天開始的最新停課標準，也就是國小以上遵守教育部新規定，但幼兒園將採取過去規定，也就是1人確診該班停課、2人確診則全園（所）停課，細節將在下午記者會上說明。

過去2名學生確診就全校停課規定，被家長抱怨太嚴格，教育部昨天宣佈最新停課標準，若學校有1/3以上或10個班級確診，則全校停課10天，但仍有家長認為，12歲以下學童不能打疫苗，教育部最新停課標準太寬鬆，是「不管孩子死活」，留言灌爆教育部臉書，雲林縣長張麗善昨更公開表態12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，將不跟進教育部最新公告停課標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，包括台北市教育局也傳出，也將採取部分停課標準，不願具名的官員表示，雖然昨天有收到部分家長反應，指國小學童沒打疫苗，擔心新標準太寬鬆，但在綜合家長、教師與校長團體意見後，北市教育局大方向仍然遵守教育部最新規定，國小以上班級仍採用教育部規定，幼兒園（所）則是採用過去標準，1人確診該班停課、2人確診則全園（所）停課，細節則在下午的防疫記者會上公布。