快訊／宜蘭近海發生「規模4.1地震」！最大震度3級 ▲宜蘭近海發生地震。（圖／氣象局） 記者李宜秦／台北報導 中央氣象局通報17:28發生規模4.1地震，震央位於宜蘭縣近海，深度14km，最大震度宜蘭3級、花蓮2級。 [廣告]請繼續往下閱讀... ►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽 ►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制 ET快訊 本土744例再飆確診新高！全台海量足跡一次看 本土飆744！專家揭「Omicron恐怖3特性」 5QA看懂 「3縣市」都要類普篩了！ 受檢對象一次看 鋒面雨彈將抵台！冷空氣襲「白天驟降8°C」 快訊／傳確診者足跡 台中文心秀泰閉館清消 快訊／張國煒重返長榮集團 將接任立榮航空董座 快訊／若全國每日本土數破千 侯友宜：新北不再公布足跡！ 快訊／台中47確診足跡曝！ 成吉思汗健身房中了 快訊／發生「規模4.1地震」！ 最大震度3級 快訊／康橋小二生確診！ 全年級停課「家長急接回」 預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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