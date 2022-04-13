快訊／宜蘭近海發生「規模4.1地震」！最大震度3級

昨晚到今日共發生7次有感地震，其中6次震央在台灣南部海域，一次在花蓮縣光復鄉，最大規模為5.2、最大震度3級。中央氣象局地震中心指出，推測位於南部海域的地震是4/8規模5.6地震的餘震，未來一周仍可能發生餘震，不過因為該處氣象站少、歷史資料少，因此還需持續觀察。