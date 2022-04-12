昨晚「連7震」是這天5.6大地震的餘震！一周內再震機率出爐

▲昨晚到今晨發生多起地震，最強規模5.2、震度3級。（圖／中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

昨晚到今日共發生7次有感地震，其中6次震央在台灣南部海域，一次在花蓮縣光復鄉，最大規模為5.2、最大震度3級。中央氣象局地震中心指出，推測位於南部海域的地震是4/8規模5.6地震的餘震，未來一周仍可能發生餘震，不過因為該處氣象站少、歷史資料少，因此還需持續觀察。

根據中央氣象局地震報告，11日晚間9時47分到今天（12日）凌晨3時23分，一共發生7次有感地震，其中6次震央在台灣南部海域，一次在花蓮縣光復鄉，最大規模為5.2、最大震度3級。

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台灣南部海域分別在11日晚間9時47分、9時49分、9時50分、10時43分，各發生規模5.2、5.0、4.6和4.4地震，屏東縣、台東縣最大震度3級；另外，今晨3時15分、3時23分又發生規模5.1、4.4地震，屏東縣最大震度3級。而花蓮縣光復鄉11日深夜11時52分也發生規模3.7地震，深度5公里，花蓮縣最大震度3級。

地震中心監測課課長邱俊達表示，本次地震原因為兩個板塊碰撞所致，由於歐亞板塊隱沒到菲律賓海板塊下造成地震，後續餘震仍在觀察，由於震央在海上，深度也較深，加上海上氣象站少，不太容易達到有感地震發布標準。

邱俊達表示，推測昨晚地震是4/8規模5.6地震的餘震，未來一周仍可能持續有餘震發生，該處發生頻繁地震並沒有很罕見，但也不是年年都有，從震央附近50公里來看，過去發生過不少次規模5以上地震。

氣象局依據「交通部中央氣象局有感地震報告發布作業要點」進行有感地震發布作業，當達到下列標準將發布小區域有感地震報告： (一) 任一即時地震站之震度達4級以上。 (二) 地震規模3.5以上，且任一即時地震站之震度達3級以上或兩站震度達2級以上。 (三) 未符合前二款之情形，惟仍屬有感地震且為一般民眾或機構反映查詢者。