好市多搶位！他被揍一拳「視力永久損害」　惡男下場出爐

▲李男打傷老公眼睛，造成眼骨骨折開刀。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

「真的很難平復心情！」一名媽媽痛訴，1年多前與老公和雙寶去好市多，怎料只是因為座位糾紛，對方竟揮拳傷人，老公眼睛當場血流不止，送醫緊急開刀，視力造成永久性傷害。儘管法院判賠12萬元，無奈對方避不見面，也從未向老公道歉，讓原PO譴責暴力，並難過直呼「我們也做好拿不到賠償金的準備。」

一名網友在臉書《爆料公社》替女性友人轉述一起暴力事件，事情發生在去（2021）年3月19日晚上，一家四口去好市多台南店要買牛肉捲，不料因座位糾紛，原PO老公突然遭到男子猛烈揮拳，這一拳恰巧打中老公的眼睛，當下，4歲跟5歲孩子直擊整個經過。

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原PO難過表示，因為老公戴眼鏡，造成眼骨骨折需開刀，無奈術後，老公視力依舊無法恢復正常，造成永久性傷害。更讓原PO心疼的是，「我跟學校對孩子進行很長的心理輔導，很自責沒保護好孩子，讓孩子造成心理陰影。」

而事件發生至今，施暴者從未出面道歉，就連賠償費也都是夫妻倆自掏腰包支付，原PO透露，儘管法院判決下來賠償12萬多元（精神賠償5萬，其他都是有發票收據的費用），但施暴者完全沒出庭過的態度，「我們也做好拿不到賠償金的準備。」

看著老公受苦，原PO也同樣承受巨大煎熬與痛苦，對此，她希望透過社團發聲，「畢竟還有二個孩子，我們還是要堅持打起精神來過日子，他（施暴者）卻不痛不癢過日子，真的很難平復心情，希望透過爆料讓大家重視，要譴責暴力，嚴懲暴力！」

▲原PO憤怒，施暴者至今連個道歉都沒有！（圖／翻攝爆料公社）



文章曝光後，底下網友感慨，「看樣子防狼噴劑要隨手攜帶了」、「所有法律都是用來懲罰良民的，尤其台灣，壞人根本不甩法律」、「上訴也沒用，除非通緝又抓的到人才有用，不然一直躲跟不理，他就沒事」、「公布長相啊」、「一顆眼睛12萬？那我會花24萬買他兩顆」。

刑事部分，《ETtoday新聞雲》查詢判決書，施暴者李男觸犯傷害罪，經檢察官聲請以簡易判決處刑，「處有期徒刑2月，可易科罰金」。文中提到，被告僅因細故，即對告訴人施以暴力致其受傷，並造成左眼及眼眶組織挫傷併撕裂傷、左眶底閉鎖性骨折及複視等傷害，「惟念其犯後坦承犯行之態度，且兩造因賠償金額有差距而未達成和解，兼衡其於警詢時自陳之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。