五角大廈召集「8大最頂軍火商」　商討烏克蘭所需軍備

▲五角大廈召集了8大軍火商，商討如何支援烏克蘭。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

五角大廈在13日召集波音（Boeing）、L3Harris、雷神（Raytheon）、BAE、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、亨廷頓英格爾斯（Huntington Ingalls）、通用動力（General Dynamics）和諾斯羅普格魯曼公司（Northrop Grumman），總共8個最頂級的軍火商，討論烏克蘭在面對俄羅斯入侵的持久戰中，以及如何提供支援。

根據CNN報導，他們討論烏克蘭的迫切安全需求，但至少也展望未來2~4年的狀況，主要議題包括「向烏克蘭供應」、「向合作夥伴和盟國重新供應」以及「重新供應美國庫存」。

一位國防部官員表示，評估即使俄羅斯軍隊以某種形式離開，但仍然存在長久的安全問題，隨著時間的推移，所提供的一些產品將過時，必須提供新版本作為替代品。

官員指出，關於合作夥伴和盟友的供應，參與者討論，可能將正在生產的產品，適當填補空缺（尤其是愛國者系統），但隨著時間的推移，美國產品將因新版本而過時，這些產品是否可用或可出口。

官員補充，與會的廠商已經先被告知，會議的重點是，如果烏克蘭戰爭持續數年，業者該如何支援烏克蘭，感覺上美國已經假設，在烏克蘭還無法在自己國境內安全生產武器之前，這將會是一項需要努力好幾年的工作。

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