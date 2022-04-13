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快訊／宜蘭晶園婚宴傳播鏈+5　林姿妙和染疫女議員都列席

▲▼宜蘭羅東晶園會館。（圖／翻攝Google Maps）

▲宜蘭羅東晶園會館爆婚宴群聚，宜蘭縣長林姿妙和稍早確診的縣議員松王淑珍皆曾出席。（圖／翻攝Google Maps）

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

指揮中心13日宣布台灣新增744例本土病例，再創確診數新高外，其中宜蘭新增14例。對此，宜蘭縣長林姿妙表示，目前舞蹈班群聚案沒有再新增確診者，不過有新增婚宴傳播鏈，其中羅東晶園餐廳婚宴累計已有5人確診，呼籲4月9日曾到過羅東晶園餐廳參加過婚宴的民眾應盡速出來採檢。而稍早最新消息指出，縣長林姿妙與上午確診的縣議員松王淑珍皆有出席，林姿妙緊急快篩後PCR結果初步為陰性，並自主健康監測7日。

林姿妙指出，先前在宜蘭狂燒的舞蹈班群聚案13日並沒有再新增個案，不過餐廳聚餐染疫傳播鏈有再新增4人確診，並有一條新的傳播鏈為婚宴群聚新增5人確診，其餘則為外縣市找朋友染疫等零星個案。

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而針對婚宴染疫的新傳播鏈，衛生局指出，4月9日、4月10日有許多餐廳辦理婚宴，由於有外縣市親友參加，感染風險相對提高，宜蘭縣內目前有3間餐廳出現確診者足跡，包含山頂會館(4月9日晚間)、金樽餐廳(4月10日中午)、晶園會館(4月9日晚間)的喜宴，而13日上午確診的縣議員松王淑珍也推測自己應是在9日參加晶園會館的婚宴染疫，縣長林姿妙也同框出席。衛生局也呼籲有參加這3場婚宴的民眾，儘快至社區篩檢站接受篩檢。

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