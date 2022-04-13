快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」　境外增189例

記者洪巧藍／台北報導

單日破千例近了！中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內744例本土個案，另增189例境外移入，確診個案無新增死亡，累積單日病例來到933例。值得注意的是，本土病例744例不但比昨天一口氣增加200多例，更已經超越去年三級警戒5月22日的單日721例紀錄，創下歷史新高。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心公布今日新增本土個案分布19個縣市，當中新北市已經超過兩百例，單日確診264例為各縣市最多，接著依序是台北市141例、桃園市65例、基隆市56例、高雄市50例。

指揮中心說明，今日新增之744例本土病例，為358例男性、385例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月4日至4月12日，其中包含368例為無症狀感染。個案分佈為新北市(264例)，臺北市(141例)，桃園市(65例)，基隆市(56例)，高雄市(50例)，花蓮縣(48例)，新竹縣及臺中市(各23例)，宜蘭縣及屏東縣(各14例)，臺南市(12例)，新竹市(11例)，彰化縣(7例)，臺東縣(4例)，苗栗縣、嘉義市及嘉義縣(各3例)，雲林縣(2例)，南投縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增境外移入個案為81例男性、101例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(29例)，印尼(22例)，日本(4例)，加拿大、美國及菲律賓(各3例)，韓國及法國(各2例)，卡達、中國、香港、馬來西亞、西班牙及比利時(各1例)移入，另115例調查中。入境日介於今年3月11日至4月12日。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。