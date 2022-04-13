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烏克蘭情報局：俄羅斯會「恐攻自己領土」　複製普丁摧毀車臣歷史

▲▼烏克蘭情報局表示，俄羅斯會對自己的領土發動恐攻。（圖／翻攝自烏克蘭情報臉書）

▲烏克蘭情報局表示，俄羅斯會對自己的領土發動恐攻。（圖／翻攝自烏克蘭情報臉書） 

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭情報局在臉書上發出公告指出，俄羅斯會對自己的領土，發動恐怖攻擊，徹底將自己國內的反烏情緒，激化到歇斯底里的地步，這樣的做法，其實就是複製普丁過去摧毀車臣的那一段歷史。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）臉書以局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）的名義發文指出，俄羅斯情報部門正計畫一系列的恐攻，破壞俄羅斯境內的民宅、醫院和學校等等。

布達諾夫認為，俄羅斯的動員計畫失敗，迫使普丁政權付諸行動，以情感動搖俄羅斯社會，營造出「烏克蘭民族主義者」恐攻的畫面，並且可能成為俄軍對烏克蘭平民施暴的藉口。

▲車臣叛軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲有一種說法認為，普丁當年策畫莫斯科公寓樓爆炸案」激化國內的反車臣情緒。（圖／達志影像／美聯社）

布達諾夫補充，在他看來，普丁政府就是從「莫斯科公寓樓爆炸案」開始，作為他摧毀車臣的第一步，現在就是要在重複一次相同的老招。

據了解，「莫斯科公寓樓爆炸案」發生於1999年9月，在2周之內發生了4次公寓爆炸案，俄羅斯當局聲稱爆炸案為車臣恐怖份子所為，不過也有一種說法認為，這是俄羅斯為了打擊車臣做出的「假旗行動」。

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