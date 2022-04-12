心房顫動篩檢成果卓越　扶輪社聯合捐贈嘉義縣10組人工智慧檢測設備

▲▼嘉義縣心房顫動大篩檢2周年，再獲10設備捐贈 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣「全嘉心房顫動大篩檢」2年有成，再獲捐贈設備10組，12日上午於食安大樓辦理2周年成果發表會暨心房顫動儀器捐贈記者會，縣長翁章梁、衛生局長趙紋華及臺中榮總院長陳適安及阿里山扶輪社等貴賓蒞臨會場共同見證成果發表，縣長翁章梁代表接受捐贈並回頒感謝狀。

研究顯示，心房顫動患者比一般人高出5倍中風風險，嘉義縣109年攜手臺北榮總、嘉榮、長庚等醫療團隊並提供設備啟動「全嘉心房顫動篩檢全民一起防中風計畫」滿二周年，受惠民眾26961人，揪出418位異常轉診就醫治療，有效降低患者5年內60％中風、39％失智、30％死亡率及其他心臟疾病發生率。

翁章梁指出，嘉義縣全國首創心房顫動篩檢，整體成效獲嘉義阿里山扶輪社肯定，召募友社聯合嘉義扶輪社、嘉義南區扶輪社、嘉義皇家扶輪社、台北城西扶輪社及國際扶輪共同捐贈10組人工智慧心房顫動檢測設備，也讓篩檢得以延續嘉惠於民，感謝各扶輪社友相挺愛心捐贈，也感謝陳適安院長帶領臺北榮總、臺中榮總嘉義分院及嘉義長庚醫院優秀的專業團隊，透過人工智慧AI及心臟專科醫師雙層把關判讀，共同為鄉親的健康把關。

趙紋華說，中風預防是心房顫動病患很重要的課題，透過普遍篩檢心房顫動，將潛在無症狀的患者找出來，並且適當地給予口服抗凝血藥物、調整生活作息，就可以預防中風的發生。衛生局也將運用獲贈設備持續與陳適安院長及專業團隊合作，運用人工智慧AI及臺北榮總等心臟專科醫師雙向把關判讀機制，報告異常者再由衛生所進行轉介至各醫院之心臟內科進一步檢查，希望透過早期發現、早期治療，有效預防中風發生。