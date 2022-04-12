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大甲媽遶境期間食安擴大稽查　嘉縣163家742件產品全符合規定

▲▼ 嘉義縣因應大甲媽繞境擴大食安檢查 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣因應大甲媽繞境擴大食安檢查 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大甲媽祖11日進駐新港奉天宮，嘉義縣衛生局擴大食安稽查，針對新港地區商家和攤商逐家查核，共查核餐飲業及販售163家，檢測食用油炸油酸價值10件，都符合規定，查核標示件數有742件，全符合規定。衛生局呼籲民眾選購完整標示食品，選擇信任商家購買，以保障食的安全。

▲▼ 嘉義縣因應大甲媽繞境擴大食安檢查 。（圖／嘉義縣政府提供）

大甲鎮瀾宮媽祖第35年遶境新港鄉，為確保參與進香活動民眾食的安全，衛生局啟動跨局處聯合稽查，會同政風單位加強查核奉天宮周邊商圈店家，包括餐飲場所衛生設施、食品販賣場所食品標示及貯存環境稽查等，讓民眾的用餐環境及選購場所安全無虞。

▲▼ 嘉義縣因應大甲媽繞境擴大食安檢查 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局呼籲食品業者販售包裝或散裝食品，標示應符合食品安全衛生管理法規定，如未依規定標示可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，提醒消費者選購食品應注意包裝標示是否完整，花生、蠶豆、糖果等散裝食品應注意是否加蓋或防止汙染措施，確保食品新鮮及安全衛生，食品也應儘早食用完畢。提醒業者應販賣標示合格及來源明確的食品，餐飲業者應落實食材源頭管理、注意食材新鮮與貯存溫度。

▲▼ 嘉義縣因應大甲媽繞境擴大食安檢查 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華指出，進香朝拜的香客眾多，目前全國疫情高漲，大家務必遵守防疫規定做好自主管理，常洗手，做好手部消毒與注意咳嗽禮節。攤商及民眾應保持安全社交距離及配戴口罩，社區團體若提供香客飲食，應採用盒裝餐食，禁止邊走邊吃，減少疫情破口。

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