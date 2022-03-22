嘉義縣婚宴群聚繼續燒　擴大篩檢站啟動！足跡重疊者快來驗

▲耐斯喜宴案嘉義縣增1同住居隔確診、1接觸確診 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央疫情指揮中心公布嘉義縣新增2確診案例，分別為案22176及案22225，其中案22176(女47歲)為耐斯喜宴確診案21916、22013同住女兒，於居家隔離中確診，目前於醫院治療。

今日上午6點30分由他縣市告知再接獲1例，為昨日他縣市公布案22137的接觸者案22225(女69歲獨居)，該案匡列居家隔離12人、自主健康管理1人，目前進行相關足跡清消，嘉義縣政府即刻啟動此案擴大篩檢站，地點設於六腳鄉六南村東營大將軍廟，而長庚及朴子醫院今明2天也提供篩檢服務，呼籲足跡重疊者儘速篩檢。

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案22176(女47歲)為耐斯喜宴確診案的家庭群聚，19日因父確診匡列居家隔離，21日pcr採檢陽性，於居家隔離中確診，已入院治療。

案22225(女69歲獨居)為今日上午6點30分通知確診，為他縣市昨日公布案22137的接觸者，疫調發現曾於3月16日及18日與確診者接觸，3月16日及18日上午曾至六腳貴珍美髮洗頭、3月17日至六南村菜攤、3月18日、19日及21日至六腳鄉慧安診所就醫。

縣長翁章梁表示，今天2案均為耐斯喜宴案的延伸，案22176為確診者家庭群聚，居家隔離中確診，另今上午新增案22225為昨日他縣市案22137的接觸者，衛生局接獲後立即進行疫調匡列，嘉義縣政府22日下午啟動此案擴大篩檢站，六腳鄉六南村東營大將軍廟下午3點至晚間7點，長庚及朴子醫院22日下午1點至4點及23日上午9點至12點及下午1點至4點也提供篩檢服務，呼籲足跡重疊者儘速篩檢。

衛生局長趙紋華說，今日確診2案均為輕症，分別接種2劑AZ及3劑默德納疫苗，完整接種疫苗可以預防重症發生，呼籲民眾應確實完成3劑疫苗，至3月31日前65歲以上凡接種新冠疫苗均可獲500元等值禮卷或等值獎勵品，各鄉鎮衛生所及合約醫療所開放隨到隨打，務必接受完整3劑疫苗接種，才能做好基礎防護，相關訊息請上衛生局網站查詢盡速完成疫苗接種。