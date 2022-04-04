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台東唯一沙灘杉原灣即起開放！戒護範圍擴大　安全巡邏團隊進駐

▲▼台東杉原灣是東海岸唯一的沙灘，也是台東縣民最愛的戲水勝地。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼台東杉原灣是東海岸唯一的沙灘，也是台東縣民最愛的戲水勝地。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

東海岸唯一的沙灘、台東縣民最愛的戲水勝地-杉原灣，自4／1至9／30正式開放，海域安全巡邏團隊進駐杉原灣，並於每日上午10時至下午6時提供海域安全服務，現場瞭望台、AED、IRB（救生艇）、沙灘車等設備皆就緒，為民眾預備好現場安全的海域遊憩環境。

縣長饒慶鈴表示，台東擁有全台最長的176公里海岸線，縣府更致力營造安全友善的海域遊憩環境。今年杉原灣海域安全巡邏團隊的戒護範圍為「向海延伸50公尺、往沙灘延伸200公尺」區域；此戒護區域內，民眾可進行沙灘戲水及游泳，巡邏員則管理巡視此範圍內民眾行為，發現民眾有安全疑慮的行為前，制止民眾，預防並降低發生意外的風險。

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▲▼台東杉原灣是東海岸唯一的沙灘，也是台東縣民最愛的戲水勝地。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

縣府交通及觀光發展處長余明勳提醒，目前疫情升溫，請民眾前往杉原灣時，須遵守防疫相關規定，實名制、掃描QR CODE、量體溫等；也請遊客駐足留意沙灘入口處的海域安全告示牌，此告示牌曾獲海洋委員會肯定、具設計力及美感外，其中資訊提供民眾瞭解現場管理規範、各項水域遊憩活動的風險、杉原灣即時海氣象資訊，幫助自己注意風險及自身安全。

杉原灣是最有潛力發展海域遊憩活動的地方，5月份縣府將規劃辦理「東浪嘉年華」及海洋生態保育繪本展覽，歡迎民眾大手牽小手一起參加，希望擦亮台東「真、善、美」品牌，再創慢經濟效益。

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