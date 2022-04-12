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快訊／竹縣+16新足跡曝！　新湖國小+補習班採2170人驗出1陽

▲▼0412新竹縣清消。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲0412新竹縣清消。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、林冠吟／新竹報導

指揮中心宣布12日台灣新增551例本土病例，其中新竹縣新增16例，為竹市餐廳聚會群聚案+8、仰德群聚延伸+2例與案27279延伸1例等3起群聚，以及另3起新增獨立事件共5例。新竹縣相關足跡已陸續通知消毒，疫調匡列工作持續進行。此外，傳出有確診者的紐約幼兒園目前採檢237人均陰性，新湖國小全校與弘承補習班共採檢2170人，2169人陰性，1人陽性。

對此，偉生局也公布最新易掉，顯示確診者曾到過內灣老街、竹北仁義公有零售市場，多家全聯、超商、麥當勞與星巴克，並有爭鮮新豐店、泰調啤泰式餐酒館、山丘上景觀咖啡廳等地。

▲▼0412新竹縣足跡。（圖／新竹縣府提供）

▲▼0412新竹縣足跡。（圖／新竹縣府提供）

衛生局說明，新竹市4月6日餐廳聚會群聚竹縣確診8例，分別為案28503、案28504、案28505、案28506、案28510、案28513、案28634和案28635，5男3女，年齡分布為18至55歲，Ct值在12至21間。這8人皆參與新竹市同一場餐廳聚會，經匡列採檢後陸續確診，其中案28503為明新科大進修部學生，其接觸者正疫調匡列中，明新科大也公布全校停課10天，改線上教學。

▲▼0412新竹縣足跡。（圖／新竹縣府提供）

▲▼0412新竹縣足跡。（圖／新竹縣府提供）

另，案25587仰德群聚相關延伸+2例，案28509為17歲男性，因同班同學案26778確診而匡列，配合學校採檢措施，11日陽性確診，Ct值30；案28633為20歲女性，是案26250的好友，日前即被匡列居家隔離，屬居隔期間陰轉陽，目前就讀明新科大，因在居隔中，自4月2日就沒到學校。

▲▼0412新竹縣足跡。（圖／新竹縣府提供）

▲▼0412新竹縣足跡。（圖／新竹縣府提供）

案27279延伸增加1例，為案28511，40歲男性，無症狀，因同事案27279確診而被匡列居隔採檢確診，Ct值31。相關足跡疫調進行中。

▲▼0412新竹縣足跡。（圖／新竹縣府提供）

▲▼0412新竹縣足跡。（圖／新竹縣府提供）

另外新竹縣新增3起獨立事件，分別為案28295家庭群聚(共3例)、案28512，與案28502。案28295為43歲男性，4月9日出現喉嚨痛，11日自行就醫採檢確診，Ct值15.3，匡列同住妻女採檢均陽性確診。妻子為案28507(41歲，Ct值13)、女兒為案28508(3歲，Ct值14)。相關足跡正疫調中。案28508就讀之幼兒園最後到校日為4月2日，評估風險低。

案28512為35歲男性，4月8日出現流鼻水、喉嚨痛等症狀，4月10日自覺風險買快篩試劑檢測陽性後，自行就醫採檢PCR確診，Ct值18。相關足跡和疫調進行中。

案28502為28歲男性，4月5日和6日陸續出現痠痛、發燒現象，4月10日自行快篩呈陽性，自行至台大竹東分院就醫採檢PCR而確診，Ct值18。相關足跡和疫調進行中。

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