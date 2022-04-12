國道1號麻豆段聯結車追撞聯結車　駕駛夾困座艙獲救送醫

▲國道1號北向305.5公里台南麻豆路段中線車道，11日深夜11時15分許發生聯結車相撞車禍，造成47歲賴姓駕駛人受傷受困，經消防人員搶救送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號北向305.5公里台南麻豆路段中線車道，11日深夜11時15分許發生聯結車相撞車禍，造成47歲賴姓駕駛人受傷受困，台南市消防局據報出動消防人車前往搶救脫困送醫，確切肇事原因及相關責任，正由國道警察第四大隊調查處理中。

國道警察第四大隊指出，4月11日深夜11時15分許，在國道1號北向305.5公里麻豆路段處，一部營業半聯結車，由47歲賴姓男子駕駛，與一部營業半聯結車由47歲張姓男子駕駛，2車發生交通事故，造成賴姓男子受傷受困駕駛座。

台南市消防局據報，出動安定、南科等消防分隊3車8人前往搶救，將受困卡在駕駛座的賴男救出，由救護車送麻豆新樓醫院救護。案發後國道警察第四大隊據報派員到場勘查測繪蒐證，並排除障礙恢復通行，肇事原因疑疲勞駕車，惟真正肇事原因及相關責任正由國道四大隊警方調查處理中。

國道警察四大隊呼籲用路人，疲勞駕車為國道前十大肇事因素第9位，依道路交通處罰條例第34條之規定汽車駕駛人，連續駕車超過8小時經查屬實，或患病足以影響安全駕駛者，處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，並禁止其駕駛；如應歸責於汽車所有人者，得吊扣其汽車牌照3個月，另呼籲用路人，駕駛人開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。