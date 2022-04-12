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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／發生戰爭如何避難？　國防部公布「全民國防手冊」一次看懂

記者陶本和／台北報導

為了讓國人了解戰爭發生時如何避難，國防部全民防衛動員署編纂「全民國防手冊」。對此，國防部12日上午10時將正式公布於國防部全球資訊網，該手冊有11個重點章節，可提供民眾下載，讓民眾面臨軍事危機，以及可能發生的災難時，可緊急應變資訊，以做好安全準備及生存自助。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行105榴砲戰術機動演練。（圖／八軍團提供，下同）

▲步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行105榴砲戰術機動演練。（資料照／八軍團提供）

國防部上午10時，將公布「全民國防手冊（範本）」，內容是參考瑞典、日本等國家類似手冊，整合各部會、縣市政府及專家學者資訊，完成手冊編纂。對此，國防部表示，編纂目的是提供民眾面臨軍事危機，以及可能發生的災難時，緊急應變資訊，以做好安全準備及生存自助。

國防部指出，手冊蒐整緊急應變QR Code資訊便於查詢；搭配生動活潑插圖，適用不同年齡層民眾參考；設計戰時想定Q&A，引導民眾進入實況場景；分述中央、地方政府及村里職責；結合地區實況，查詢避難、醫護及物資資訊等。

根據國防部的手冊內容，共分為11個章節，分別為緊急應變QR Code、空襲警報與防空避難、建物倒場失火應處、停電應處、停水應處、醫療急救、民生必需品短缺應處、防災（戰備）物資及救護準備、生存基礎知識、緊急狀況報案專線、以及後備軍人動員資訊。

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