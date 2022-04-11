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烏克蘭創新詞「別再馬克宏」　諷光關切不行動

▲▼法國總統馬克宏7日赴克里姆林宮，與俄羅斯總統普丁會談。（圖／路透）

▲烏克蘭創造一個新詞叫做「別在馬克宏」。（圖／路透）

中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電

俄烏戰爭爆發至今法國總統馬克宏多次與俄國總統蒲亭對話卻無法阻止暴行，烏克蘭網友以馬克宏創造新動詞，諷刺表現得極度擔憂、實際上卻毫無動作的行為，並呼籲強權「別再馬克宏」。

俄烏戰爭發生後，烏克蘭網友創造出許多新的戰時詞彙。根據巴黎人報（Le Parisien）駐烏克蘭特派11日的報導，這些詞彙除了讚頌國家英雄，也不乏辱罵侵略者。

其中還有一個充滿諷刺意味的新動詞是macronete，翻譯為「馬克宏」（macroner）。依照Telegram上的定義，意思就是「對局勢展現出極度擔憂，事實上卻什麼也不做」。

烏克蘭網民還說，這個新詞彙來自於法國總統，「我們不記得他實際上幫助過什麼。只記得他在艾里賽宮（Elysee）裡看來令人擔憂的照片」，指的是馬克宏（Emmanuel Macron）日前身著牛仔褲、帽T，蓄鬍渣工作的照片。

據報導，烏克蘭網路上最近流傳的說法就是「別再馬克宏了！」同時，烏克蘭對法國的批評逐漸增加，認為法國為了換取和平，不惜與莫斯科妥協。這對烏國人民而言，是無法接受的。

在布查鎮（Bucha）發現俄軍駭人聽聞殺戮的一週後，一名烏克蘭網民寫道，「我們無法理解這被動的立場，我們需要協助以防衛領空，每天都有平民喪命。如果你們提供飛機或防空武器，兩週內就可以結束這場戰爭」。

有的人可就沒這麼客氣了，例如在東部頓巴斯（Donbass）地區克拉莫托斯克市（Kramatorsk）等待撤退巴士的退休人士，一聽到馬克宏的名字就想罵髒話。他跟巴黎人報抱怨，「你們的總統早就被（俄羅斯總統）蒲亭收買了，就跟（德國前總理）梅克爾一樣！」

就在採訪前不久，敵人砲彈擊中克拉莫托斯克市火車月台，造成52名正準備撤離的烏克蘭平民喪命。

一名國土防衛士官從停在克拉莫托斯克市檢查哨旁的卡車窗戶中探頭而出，對巴黎人報記者大喊：「你們都不幫我們！我討厭馬克宏。」

這名士官不等旁邊的士兵開口，隨後便正色說道：「我們需要所有國家，現在不是批評的時刻。」

▲▼首相強生（Boris Johnson）9日突訪基輔，在烏克蘭總統澤倫斯基的介紹下，了解基輔情況。。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相強生（Boris Johnson）9日突訪基輔，在烏克蘭總統澤倫斯基的介紹下，了解基輔情況。（圖／達志影像／美聯社）

接著他提到英國首相強生（Boris Johnson）9日突然造訪基輔，拜會烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），並承諾將給予大力軍援。

一旁士兵接話說：「他就很有膽量，很有種！」至於日前造訪基輔的歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），士兵對她的評價是，「她也很有膽」。

從網上戰爭相關的貼文中，可看出網民對因依賴俄國天然氣而不敢妄動的德國一片噓聲；對於提供反坦克飛彈等大量軍備後援的美國則給予掌聲。

一名軍階士兵向巴黎人報表示：「我們作戰，也是為了保護你們法國人…不要重蹈希特勒的歷史。」隨後他補充，「如果你們選（極右派）雷朋，那就更糟了」。

也不是所有烏克蘭人都討厭馬克宏，烏克蘭民眾盧達（Louda）跟記者說：「你們的馬克宏是個好男孩，他試圖避免衝突升溫，我們不能指責他嘗試拯救和平。」接著她哭了，因為她也渴望和平，然而戰爭帶走了她摯友的兒子。

法國昨天舉辦大選首輪投票，馬克宏和雷朋（Marine Le Pen）領先，將於24日舉行第二輪投票。法國24電視台（France 24）今天報導，兩人相較，烏克蘭民意還是偏好馬克宏，因為雷朋向來立場親俄。

儘管馬克宏在國際社會上為烏克蘭辯護，但烏克蘭還是希望法國能採取更多行動、更多軍援，並給予俄羅斯更多制裁。

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