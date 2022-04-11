俄羅斯無人機被發現「整台單眼相機」　網酸：高中畢展作品？

▲烏軍拆解繳獲的俄軍無人機，發現整台單眼相機。（圖／翻攝自twitter／@ua_industrial）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，初期外界都預測俄軍將會壓倒性獲勝，但是隨著越來越多被繳獲的俄軍裝備曝光，才發現俄軍的很多作戰思維，並沒有跟上現代化與科技化的腳步。像是近期在推特上就瘋傳，烏軍繳獲的俄軍無人機，拆解之後竟然發現整台單眼相機。

一名烏軍人員拆解繳獲的俄軍Orlan-10無人機，結果發現一台完整的單眼相機，還有一個燃料罐，整體設計可以說相當粗糙簡易。

Сучасні технічні рішення в Орлані, а саме: пляшка та фотоапарат Canon pic.twitter.com/sSRbcgzXKK — Промисловий Портал (@ua_industrial) April 10, 2022

網友在留言中回應表示，「看起來像高中畢展作品」、「有效且便宜，就像影片中說的，不要低估這種原始設計」、「對俄羅斯人而言所謂的高科技，有助於搶劫跟殺戮就夠了」、「即使在2013年還是新機的時候，那也是一款平價消費機型相機啊」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完