全國社區營養推廣中心成果觀摩會　南投縣2人獲獎

▲社區營養推廣有成，南投縣榮獲全國觀摩兩項大獎（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣日前榮獲年度全國社區營養推廣表揚大會2項大獎：南投縣衛生局社區營養推廣中心營養師楊淑茹獲「社區營養師貢獻獎」，竹山鎮延正社區則在衛生局營養師賴雅汶輔導下獲「社區共餐食力獎」，顯示社區營養推廣有成。

衛福部國民健康署委託中華民國營養師公會全國聯合會，於3月18日舉辦「110-111全國社區營養推廣中心成果觀摩會」，楊淑如和竹山延正社區都獲得表揚。

楊淑茹表示，社區營養師是長者健康的守護者，為提升高齡者飲食知識，他用心洞察長者飲食問題進而加以改善，並有別於傳統授課方式，開發多元互動教學模式及創意教材教案，讓營養課程變有趣，例如課前請長輩先進行餐盤著色畫，過程中因長者眼力不佳、對色彩的敏感度弱，也針對長者問題耐心一一解說，加深長輩的印象，獲得很多迴響。

竹山鎮延正社區共餐據點則在賴雅汶不斷輔導及社區據點全力配合下，利用在地食材入菜，加上廚師用心烹調出適合長者入口的菜色，順利通過「社區共餐實力獎」書面及實地訪查，名列全國區區10家獲獎社區之列，實屬不易。

賴雅汶認為，以往因據點經費有限、常入不敷出，廚房的環境硬體設備最難改善，但在延正社區理事長管梅秀全力配合及尊重營養師專業輔導下，原本的小置物架換成大置物架、烹調現場完全無落地物品並分類擺放整齊，還購置溫度計作冰箱溫度監控、紫外線烘碗機消毒烹調器具，廚媽從不會使用消毒酒精到會自己配置200ppm消毒水、從少量檢體到符合檢體留存，一次又一次的建議和改善，社區才能榮獲此殊榮。

縣府衛生局長陳南松表示，楊淑茹自衛生局社區營養推廣中心107年成立時，便投入社區營養推廣工作，期間對業務的執行推廣、教案教具的創新開發認真負責、態度積極，提攜後進也不遺餘力，讓社區營養業務推廣有成，提高南投縣社區營養推廣中心認知率，深耕於社區，獲獎實至名歸。