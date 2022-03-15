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太陽能電廠與濕地生態和諧共存　星展攜手韋能保留棲地吸引更多候鳥度冬

星展銀行攜手韋能能源為候鳥打造家園（圖／即新聞）

▲嘉義布袋鹽田濕地是候鳥棲息地，部分雖建造為太陽能發電廠，來台度冬的候鳥卻沒有因此減少。（圖／即新聞，以下同）

生活中心／綜合報導

3月3日全台無預警大停電，造成民眾不便，影響逾百萬戶，事後調查原因是電廠設備故障引起，而一個電廠臨時出狀況，就讓生活陷入混亂，也突顯出能源開發的重要性及急迫性。人們的生活離不開電，走向減煤、減碳及降低空污，透過取之大自然的再生能源發電，是全球發展趨勢，但綠色能源與生態保育該如何兼顧，也是推動過程中必須面對的一大課題，位於嘉義布袋鹽田濕地的艾貴義竹發電廠，就是一個太陽能與環境生態平衡共存的很好例子。

被賞鳥人士稱為「黑琵」的黑面琵鷺，每年有大量會飛來台度冬，主要集中在西南沿海，其中，布袋鹽田濕地就是牠們重要的棲息地之一。在鹽田濕地，除了可以觀賞到保育類候鳥成群飛舞，還有白琵鷺、小燕鷗等野生動物與大片紅樹林，透露出當地豐富的生態景觀，尤其每年能吸引近3萬隻候鳥前來度冬，可說是鳥類的天堂。

星展銀行攜手韋能能源為候鳥打造家園（圖／即新聞）

▲綠色能源與生態保育該如何兼顧，是每個發電廠必須面對的問題。

在全球暖化與氣候變遷之下，推廣再生能源已是刻不容緩，而鹽田濕地被列為太陽光電的綠能開發地，建造太陽能電廠的話題受到外界高度關注，韋能能源作為一個綠能和太陽能的開發商，為了使太陽能與環境生態達到和諧共存，維護生態與生物多樣性，不僅與環保團體合作，記錄水鳥及候鳥蹤跡及遷徙路徑，更重要的是，保留了廠區的30%濕地作為生態保留區，並實地監測確保自然水位的變化，致力解決生態保育平衡。

艾貴義竹發電廠除了穩定供給18,000戶住家潔淨的再生電源使用，滿足家庭用電需求，減少溫室氣體排放，並省下水資源，實地前往生態保留區，依舊可見黑面琵鷺來台過冬、水鳥聚集覓食的景象，每年來到濕地的候鳥數量更是不減反增。負責調查鹽田濕地的鳥類生態管理員林坤慧說，「電廠在這樣一個生態敏感區建置的時候，一定會遇到很多生態衝突上的問題，但電廠保留下30%的生態保留區，作為一個候鳥的棲息地，讓整個棲地的品質能夠提升，間接地吸引到更多的鳥類前來。」

星展銀行攜手韋能能源為候鳥打造家園（圖／即新聞）

星展銀行攜手韋能能源為候鳥打造家園（圖／即新聞）

星展銀行攜手韋能能源為候鳥打造家園（圖／即新聞）

▲▼韋能能源致力解決生態保育平衡，透過星展銀行的綠色貸款支持，讓自然環境與再生能源開發和諧共存。

星展銀行攜手韋能能源為候鳥打造家園（圖／即新聞）

「我們該怎樣去使用到這些對環境比較好的能源，是我們應該要去朝向這個方向。」太陽能電廠的建置，固然是為了減少碳排放，更要顧及自然環境，才是促進環境永續發展，在這其中，星展銀行扮演了一大關鍵角色，將對環境與社會的考量納入經營，提供了綠色能源貸款在背後給予支持，透過創新解決方案，與韋能能源一同攜手，持續投入再生能源發展外，也實現投入生態保育的承諾。
近年企業紛紛重視起環境保護、社會責任、公司治理的ESG永續投資，星展銀行透過金融服務創造更有意義的永續影響力，至今已參與多起太陽能及離岸風力電場的專案外，也積極協助企業客戶轉型，讓永續理念可以真正落實，為台灣的永續環境共同做出貢獻，為社會帶來一股正向的力量。

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