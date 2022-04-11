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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

華航「台灣意象」消失　國民黨：蘇貞昌阻礙台灣走向世界

▲▼華航機身新塗裝。（圖／華航提供）

▲華航貨機機身新塗裝的設計，日前應行政院要求增加台灣意象，但近期引進最新一架波音777貨機，被發現機身上的「CARGO」字樣已經悄悄取消台灣圖案。（圖／華航提供）

記者徐政璿／台北報導

華航近期引進最新一架波音777貨機，被發現機身上的「CARGO」字樣已經悄悄取消台灣圖案，行政院長蘇貞昌則解釋，相關航線及種種方面不是那麼簡單，要維持飛得出去又希望被看見，需要克服困難也要高度智慧。對此，國民黨抨擊，阻礙台灣走向世界的，根本就是蔡政府自己，要求蘇貞昌向全民道歉。

國民黨文傳會副主委林家興11日表示，蘇貞昌親口證實改塗裝讓飛機飛不出去，充分證明民進黨政府推動「華航正名」淪為操弄意識形態、口惠而不實的「自嗨」騙局，民進黨政府不只應該向「死忠」的支持者們謝罪，更應該為濫用公帑、還可能造成航運不便向全國民眾道歉。

林家興表示，2020年底前交通部長林佳龍曾誇下海口要推華航正名，國民黨隨即奉上「華航正名倒數計時器」，沒想到727天後，林佳龍不僅出師未捷身先死，配合民進黨中央做運動還要被蘇貞昌打臉，讓林佳龍甚至整個民進黨政府的信用大打折扣。

林家興批評，蔡政府喜歡亂抹在野黨是中共同路人，但當政府自己的倒行逆施讓台灣飛機飛不出去，2018年推東奧正名差點影響運動員為國征戰的機會，最後讓台灣民眾權益受損、阻礙台灣走向世界的，根本就是蔡政府自己。

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