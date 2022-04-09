入伍11天喊苦落跑了！20歲新兵「自動放假」泡網咖　下場慘了

▲台中20歲男因不適應軍隊生活，入伍短短11天就逃兵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／台中報導

台中一名20歲劉姓男子2年前入伍服軍事訓練役，因不適應部隊生活，放假4天後逃兵躲網咖，遭台中憲兵隊移送偵辦。台中地院一審依逃亡罪判4月，劉上訴，法院考量其身心狀態不佳，維持量刑，但宣告緩刑2年，全案確定。

判決指出，劉男2020年10月6日入伍，在台中營區服4個月的軍事訓練役，入伍11天後覺得不適應軍隊生活，17日休假外出時將個人行李全帶走，本應於20日收假返營，試圖逃避兵役，躲在彰化網咖內，單位幹部致電其母親，仍無法取得聯繫，劉男直到11月2日才自行返回單位，隨後遭移送偵辦。

台中地院認為，劉男枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，法紀觀念顯見缺乏，行為實屬不當，惟念其犯罪後坦承犯行，顯有悔過之意，一審處有期徒刑4月，得易科罰金4萬元。

劉不滿上訴，表示自己經醫生診斷有環境適應障礙、情緒不穩定、衝動控制差、不適應部隊及人際關係不穩定等精神狀況，如入監服刑恐致精神狀況更差。

法官表示，原判決未逾越法定刑度，亦無過重或失輕之不當情形，但審酌劉男因身心疾病無法適應軍中生活，年紀尚輕，現仍持續服藥並努力工作生活，宣告緩刑2年。