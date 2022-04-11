紅富海第二波拍賣4／12登場　14.325公斤黃金+名錶總價逾2500萬

▲紅富海4／12日將進行第二次拍賣，黃金、金錶總價超過2500萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

「紅富海」心靈導師吸金案，主嫌名下財產進行變價，新竹分署1月19日，進行首次拍賣，吸引爆棚民眾競標，成果豐碩；79件拍賣物中總共拍定78件，拍定金額高達新台幣685萬3000 元。新竹分署將在4月12日進行第2波拍賣，其中有10多公斤的金飾及2支勞力士手錶，總價逾2500萬元，有興趣的民眾務必密切關注。

新竹分署指出，4／12日拍賣將在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳進行，這次拍賣的物件有重達1公斤的金塊12塊，及俗稱5台兩的黃金條塊14塊、約1台兩之黃金條塊2塊，（台兩部分經換算總重為2.325公斤，連同1公斤的金塊12塊，總重為14.325公斤）皆經新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU 99.9%之純金，另有19顆小金元寶（依鑑價報告書係屬純黃）)，總價值超過2500萬元。

新竹分署解釋，本次黃金拍賣底價之酌定，係參考銀樓黃金回收價，並依苗栗地檢署指示而有些許折扣，想逢低購入黃金的民眾可以把握機會。而除黃金外，還有無保證書的勞力士手錶2支（DAY-DATE 36mm 18k 玫瑰金 隕石面盤，錶款型號 118235）。

新竹分署強調，官方網站已上傳本次拍賣公告，有關拍賣日時及處所、閱覽時間、保證金及尾款繳納方式及期限、點交時間等，民眾可參閱拍賣公告的內容。如民眾想觀看拍賣物的照片，新竹分署官網亦提供拍賣清冊給民眾參考，拍賣當天也會發放拍賣清冊給到場的民眾，民眾可以掃描拍賣清冊上的QR碼，就可以觀看清晰的標的物照片。

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